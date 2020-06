Seful ADP Sector 4 este judecat pentru inselaciune dupa ce a folosit la angajare diplome false: Putea fi doar floricultor, pavator sau fierar betonist

Ziare.

Potrivit DNA, in perioada 2008 - mai 2020, Marian Goleac ar fi detinut pe nedrept functiile de director general adjunct interimar si director general interimar al SC Amenajarea Domeniului Public (ADP) 4 SA (ce are ca actionar principal Consiliul Local al Sectorului 4), obtinand in acest mod un folos patrimonial necuvenit in cuantum de 1.762.610 de lei. Este vorba de cuantumul veniturilor incasate in functiile mentionate mai sus."Concret, cu ocazia incheierii contractelor de mandat , inculpatul i-ar fi indus in eroare pe membrii Consiliului de administratie a SC (ADP) 4 SA prin aceea ca, la dosarul de angajare, ar fi depus o adeverinta prin care se atesta ca este absolvent al unei facultati de electrotehnica si informatica, specializarea electromecanica (promotia 2002) si ulterior ar fi atasat o diploma de inginer.Aceste documente ar fi fost obtinute in conditii nelegale, in realitate inculpatul nefiind nici macar absolvent de studii liceale (diploma de bacalaureat folosita de acesta pentru inscrierea la universitatea respectiva fiind falsa)," acuza DNA.Conform statului de functii al ADP 4 SA, Marian l Goleac ar fi putut ocupa doar functii de executie pentru care sunt necesare doar studii gimnaziale, cum ar fi: floricultor, lucrator pentru salubrizare spatii verzi, ingrijitor cladiri, fierar betonist, pavator, etc, precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.