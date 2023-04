Seful CJ Prahova, sageti catre Roberta Anastase: Dosarul a pornit de la dusmanii din 2012

Presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, a declarat, miercuri, la iesirea de la ICCJ, ca dosarul in care a fost retinut a pornit, probabil, de la "dusmanii", de la cei care "au avut judetul Prahova pana in 2012", aratand: "Nu stiti legea pensiilor, cu numaratul de trei ori?".

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, a plecat de la instanta suprema, insotit de un cadru medical care ii tinea o perfuzie in jurul orei 15:50, dupa ce i-a expirat ordonanta de retinere, dar inainte ca judecatorii sa decida cu privire la cererea de arestare.

Cosma a spus, la iesirea din sala de judecata, ca are tensiune arteriala 18 si ca trebuie sa se intoarca la spital.

Intrebat despre acuzatiile din dosarul in care a fost retinut, Cosma a spus: "Este un dosar penal cu doua capete de acuzare. O sa le lamurim, o sa le demontam".

Intrebat daca ii cunoaste pe Razvan Alexe si Marcel Pavaleanu, presedintele CJ Prahova a spus ca ii stie. In cazul lui Alexe, Cosma a spus ca "a fost sef de cabinet in Bucuesti, la deputatul Razvan Turea".

Intrebat cum ii caracterizeaza pe cei doi, Cosma a spus: "Eu sunt dintr-o generatie, ei din alta, nu stiu cum sa-i caracterizez".

Intrebat de la ce crede ca i se trage acest dosar, Cosma a aratat ca ar putea fi vorba de unele "dusmanii", iar solicitat sa precizeze din partea cui, a spus: "A cui a fost judetul Prahova pana in 2012. Pai nu stiti legea pensiilor cu numaratul de trei ori? De la mai multi, care nu mai au rabdare sa duc mandatul asta pana la capat. Nu-i stiu, sunt denuntatori, sunt martori sub acoperire", lasand sa se inteleaga ca face referire la fostul presedinte al Camerei Deputatilor Roberta Anastase.

Intrebat in legatura cu contractele in legatura cu care este vizat in acest dosar, presedintele CJ Prahova a spus: "Alte prostii!... Povesti de adormit copiii".

Cu ambulanta si perfuzia la Inalta Curte

Cosma a fost adus miercuri, la ora 12.00, cu ambulanta de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde s-a judecat cererea procurorilor de arestare preventiva pentru coruptie, el fiind insotit de mai multe cadre medicale si avand o perfuzie la o mana. Unul dintre medicii insotitori a fost Daniel Nicolae, directorul Ambulanta Prahova (foto).

Propunerea de arestare preventiva a lui Cosma a fost formulata de procurorii DNA, care l-au retinut marti, sub acuzatia de trafic de influenta.

In acelasi dosar, procurorii anticoruptie l-au retinut marti, pentru luare de mita si abuz in serviciu, pe Daniel Adrian Alixandrescu, director executiv al Directiei Patrimoniu din cadrul CJ Prahova, ce avea in subordine Serviciul Achizitii Publice si Contracte, precum si Serviciul Urmarire Lucrari Publice. Procurorii au cerut ICCJ si arestarea preventiva a acestuia.

Comisia de medici cardiologi de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti care l-au consultat pe Mircea Cosma a decis ca acesta poate fi externat pentru a fi dus la instanta suprema, recomandarea fiind ca seful CJ Prahova sa fie transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, in cazul in care va fi arestat.

Marti, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost retinut de procurorii DNA pentru fapte de coruptie, iar ulterior, pentru ca avea tensiune foarte mare, a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, unde a fost internat in sectia de Cardiologie.

In dosarul in care a fost retinut Cosma, procurorii DNA au inceput urmarirea penala pentru trafic de influenta si impotriva fiului acestuia, deputatul PSD Vlad Cosma, iar procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Tiberiu Nitu, a transmis, marti, ministrului Justitiei referatul DNA privindu-l pe Vlad Cosma pentru a cere incuviintarea arestarii preventive a acestuia.

Vlad si Mircea Cosma sunt urmariti penal pentru trafic de influenta, fiind acuzati de DNA ca ar fi cerut si primit peste 4,4 milioane de lei de la reprezentantii unor societati comerciale, denuntatori in cauza.

Mircea Cosma, in varsta de 68 de ani, se afla la al treilea mandat de presedinte al Consiliului Judetean Prahova. El a detinut aceasta functie in perioada 2000 - 2004, fiind ales atunci de membrii Consiliului Judetean in urma intelegerilor politice. In mandatul 2004 - 2008, cand presedinte al CJ Prahova a fost Florin Anghel, reprezentant al PC, Cosma a fost ales vicepresedinte al CJ Prahova, functie din care a demisionat, ramanand consilier judetean.

Dupa o perioada in care nu s-a aflat in prim-planul politicii locale, in august 2009 Mircea Cosma a preluat conducerea organizatiei Prahova a PSD, inlaturandu-l din aceasta functie pe fostul ministru de interne Marian Saniuta, care din momentul congresului in care Cosma a fost ales nu s-a mai implicat in activitatea PSD, ulterior demisionand din acest partid. La alegerile din 2012, Cosma a fost reales presedinte al CJ Prahova.

De asemenea, Mircea Cosma este vicepresedinte al PSD la nivel national.