Seful de la Drumuri si Poduri Constanta, retinut alaturi de Nicusor Constantinescu

Adrian Gambuteanu (foto), seful Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, a fost retinut, miercuri seara, pentru 24 de ore, de catre procurorii DNA, urmand sa fie prezentat instantei pentru arestare preventiva.

In comunicatul remis presei de DNA se arata ca in perioada 2011 - 2013, Nicusor Constantinescu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, si Adrian Gambuteanu, directorul general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta, au refuzat in mod repetat sa puna la dispozitia auditorilor Curtii de Conturi documentele si informatiile solicitate, impiedicand astfel efectuarea a 3 controale incluse in programul de activitate al acestei institutii.

Astfel, Curtea de Conturi a fost impiedicata sa isi desfasoare activitate, mai exact sa verifice modul in care au fost utilizate resursele financiare publice.

Totodata, a fost creat un folos necuvenit RAJDP Constanta,care a beneficiat de 200 de milioane lei din fonduri publice.

"Mai mult, exista date ca din aceste sume au fost efectuate plati nelegale, aspecte care impuneau lamuriri prin efectuarea controlului si care fac obiectul unui alt dosar penal aflat pe rolul DNA", se arata in comunicatul remis presei.

Pe langa Nicusor Constantinescu si Adrian Gambuteanu au mai fost retinuti doi angajati ai RAJDP Constanta, de la Contabilitate, informeaza B1TV.

Procurorii au emis mandat de retinere pentru 24 de ore pentru Nicusor Constantinescu miercuri seara, dupa o serie de perchezitii facute dimineata si mai multe ore de audieri la sediul central al DNA.

Seful CJ Constanta Nicusor Constantinescu, retinut

Nicusor Constantinescu este acuzat de 3 infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice si 21 de infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.

Presedintele Consiliului Judetean Constanta este acuzat ca a refuzat in mod repetat sa puna la dispozitia auditorilor Curtii de Conturi documentele si informatiile solicitate, impiedicand astfel efectuarea a 3 controale incluse in programul de activitate al acestei institutii.

In acest fel a fost creat un folos necuvenit Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta, constand in faptul ca activitatea sa a fost sustrasa verificarii.

De asemenea, in perioada 2007-2014, presedintele Consiliului Judetean Constanta nu a respectat dispozitiile legale care il obligau sa emita sau sa prelungeasca 12 certificate de urbanism si autorizatii de construire a unor centrale si generatoare eoliene, solicitate de doua societati comerciale, prin aceste actiuni producand un prejudiciu de aproximativ 30.000.000 euro.

Mai mult decat atat, dupa ce instantele judecatoresti au dispus prin 9 hotarari definitive pronuntate in perioada 2008 - 2011 ca presedintele Consiliului Judetean Constanta sa procedeze la emiterea documentelor respective, acesta a refuzat punerea in executare a hotararilor prin care era obligat sa-si indeplineasca atributiile de serviciu.