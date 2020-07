Seful Directiei Operationale din Aeroportul Baneasa, trimis in judecata de DNA pentru complicitate la o spaga de 25.000 de euro

Ziare.

In acelasi dosar, procurorii au trimis in judecata un afacerist, acuzat de comiterea infractiunii de trafic de influenta, potrivit DNA."In perioada februarie - aprilie 2020, inculpatul, persoana fizica, beneficiind de ajutorul directorului Mitrut Bogdan Ion, ar fi pretins si primit de la administratorul unei firme (martor in cauza) sumele de 5.000 lei si 25.000 euro, ce reprezentau un comision de 10% din valoarea totala a sumei facturate de societate pentru o serie de lucrari executate in cadrul unui contract de mentenanta si reparatii incheiat cu Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA," anunta DNA.Suma de 25.000 euro ar fi fost primita la data de 14 aprilie 2020, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante."Inculpatul ar fi pretins si primit banii respectivi pentru ca, in schimb, sa isi exercite influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are, prin intermediul directorului Mitrut Bogdan Ion, asupra conducerii companiei nationale, astfel incat firmei sa ii fie facute platile restante pentru lucrarile executate," precizeaza procurorii.Conform DNA, in cauza a fost dispusa masura sechestrului asigurator asupra sumei de 5.000 lei (reprezentand prima transa de bani primiti de inculpatul persoana fizica), in vederea restituirii catre omul de afaceri.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.