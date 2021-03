Seful DNA, Crin Bologa, la dezbaterile pentru desfiintarea SIIJ: "Aparitia Sectiei Speciala, o insulta pentru majoritatea procurorilor si judecatorilor"

"La momentul infiintarii acestei sectii a fost primit aviz negativ de la CSM in doua randuri. De asemenea, in Adunarile generale, care sunt reprezentative pentru judecatori si procurori, s-a votat intr-o proportie covarsitoare pentru desfiintarea acestei sectii in toamna anului 2019, deci peste 85% dintre toti procurorii si peste 75% dintre judecatori.Acum aveti pe masa un aviz negativ din partea CSM, dar, daca detaliati voturile, constatati ca majoritatea au fost pentru desfiintare, dar solicitau unele garantii", a afirmat Bologa.El a spus ca, in cazul desfiintarii acestei sectii, DNA este pregatita sa preia dosarele care ii vor reveni si "va incerca si va reusi sa faca anchete profesioniste si echidistante"."Aparitia acestei sectii a fost o insulta pentru majoritatea procurorilor si judecatorilor, pentru cei cinstiti si onesti si nu a fost necesara. A fost o insulta pentru ca fenomenul coruptiei nu este raspandit in randul procurorilor si judecatorilor, dar, in acelasi timp, infiintarea sectiei a dus la o lipsa de eficienta totala in combaterea fenomenului infractional redus in randul magistratilor", a mai afirmat Crin Bologa.Comisia Juridica discuta, joi, proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Proiectul de lege este o promisiune facuta de Coalitie, dar a intampinat probleme dupa ce liderii UDMR au conditionat votul in Parlament si au cerut modificari ale initiativei. UDMR vrea ca dosarele de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie trimise la Parchetul General, si nu la DNA, dar si un aviz obligatoriu de la CSM pentru trimiterea in judecata a unui procuror sau judecator. La o jumatate de ora de la inceperea sedintei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, si presedintele CSM, Bogdan Mateescu , au parasit lucrarile Comisiei juridice, invocand ca "discutiile sunt politizate".