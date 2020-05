Seful DNA, despre dosarul Tel Drum in care e cercetat Dragnea: Urmarirea penala a fost suspendata din cauza epidemiei

Ziare.

"In dosarul Tel Drum nu s-a putut lucra in aceasta perioada. Urmarirea penala a fost suspendata prin decretul presedintelui privind starea de urgenta. Nu mai dam un termen limita, asta am discutat si cu doamna procuror, sa nu mai dam termene", a spus Bologa, joi, intr-o conferinta de presa, transmisa online.Procurorul de caz este Alexandra Lancranjan. La DNA sunt foarte multe dosare vechi, dosare mai vechi de cinci ani, care sunt de ordinul sutelor, s-a scuzat seful DNA."Ne-am gandit la absolut toate posibilitatile pentru a urgenta acest dosar. (...) Sigur ca procurorul de caz, in momentul in care va avea nevoie de forte suplimentare, procuror, politisti, noi vom asigura tot sprijinul, deocamdata nu s-a solicitat acest lucru", mai subliniaza sursa citata.In dosarul "Tel Drum", procurorii DNA au anuntat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.Procurorii au pus, in luna noiembrie, sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri patrati, doua masini si mai multe sume de bani aflate in conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii cautand si altele care i-ar apartine liderului PSD.