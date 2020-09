UPDATE VIDEO Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Bogdan Enescu, audiat la DNA: "Nu iau in calcul demisia"

Seful Jandarmeriei a iesit de la audieri. Colonelul Bogdan Enescu nu a dorit sa comenteze despre dosarul in care este cercetat. "Am discutat cu domnul procuror de caz. Activitatea de urmarire penala nu e publica. Cercetarile in caz continua si se va face lumina. Imi doresc sa se faca lumina in acest caz pentru ca nu este o situatie benefica nici din punct de vedere personal, nici din punct de vedere institutional. Nu am nicio intentie de a ascunde adevarul sau a altor situatii care pot conduce la clarificarea acestui caz. Se va face lumina conform procedurii legale. Nu iau in calcul demisia", a declarat Enescu.In jurul orei 09.00, Enescu a sosit la DNA, unde a refuzat sa faca declaratii, prevalandu-se de faptul ca aceasta este o faza nepublica a cercetarii penale.El a afirmat doar ca este nevinovat.La DNA ar urma sa vina si colonelul Ionut Catalin Sindile si generalul Constantin Florea.G4media.ro a relatat recent ca in iulie, Directia Generala de Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne a declansat verificari la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane (IGJR) si, apoi, a sesizat DNA.Potrivit aceleiasi surse, seful Jandarmeriei si fostii sefi au fost pusi sub urmarire penala pentru infractiunea de uzurpare a functiei din Codul penal coroborate cu articolul 13 indice 2 din legea 78/2000 privind sanctionarea faptelor de coruptie , potrivit caruia, in cazul infractiunilor de abuz in serviciu sau de uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treimeCitand surse din MAI, G4media a mai transmis ca doar in cazul sefului Jandarmeriei, Bogdan Enescu, prejudiciul se ridica la peste 40.000 de lei. El si-ar fi aprobat singur efectuarea si plata a aproape 900 de ore suplimentare, fara acordul sefului ierarhic superior, adica al chestorului Bogdan Despescu.In plus, potrivit Codului Muncii, dupa efectuarea orelor suplimentare, angajatul are dreptul sa isi ia zile libere si, numai daca in urmatoarele 60 de zile, nu i se dau zile libere, orele suplimentare ii sunt platite, insa plafonat, in limita a 180 de ore suplimentare pe an si nici aceste prevederi nu ar fi fost respectate de colonelul Enescu.Citeste si: