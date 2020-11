Afacerea containerelor din Sibiu pentru pacientii cu COVID-19, anchetata de DNA. Modulele au costat 6 milioane de lei

"Avand in vedere ca pe rolul Directiei Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Alba Iulia, exista inregistrat un dosar penal cu privire la savarsirea unor infractiuni prevazute de Legea 78/2000, prin Ordonanta procurorului din cadrul DNA s-a dispus in data de 25.08.2020, predarea in fotocopie a documentelor referitoare la procedura privind atribuirea contractului de lucrariprecum si platile efectuate pana in prezent. SCJU Sibiu a raspuns acestei solicitari in data de 3 septembrie predand documentele solicitate", a explicat directorul SCJU Sibiu.In luna octombrie, SCJU Sibiu anuntat ca a cheltuit peste sase milioane de lei pentru aceste containere in care sunt saloane pentru pacienti, bani dati de Consiliul Judetean."Lucrarile la cel mai important obiectiv de investitii al SCJU Sibiu din anul curent, anumeau fost finalizate in proportie de 100%. Valoarea totala a proiectului se ridica la 6.056.100 lei din care 5.899.116,53 lei este valoarea contractului pentru proiectare tehnica si executie lucrari.Fondurile au fost asigurate de catre Consiliul Judetean Sibiu, care continua investitiile pentru asigurarea celor mai bune conditii in cadrul celei mai mari unitati sanitare din judet. Lucrarea consta in realizarea a doua pavilioane modulare, amplasate in spatele Pavilionului Chirurgical, cu o suprafata de circa 750 de mp", anuntat in luna octombrie SCJU printr-un comunicat de presa.