Sorin Strutinsky, apropiat al lui Radu Mazare, trimis in judecata

Omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat si partener de afaceri al primarului Constantei Radu Mazare, a fost trimis in judecata, luni, de catre procurorii DNA.

Strutinsky se afla acum in arest preventiv, iar anchetatorii l-au trimis in judecata pentru mai multe infractiuni de trafic de influenta, instigare la fals in inscrisuri si instigare la spalare de bani, potrivit unui comunicat al DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de mentinere a arestului preventiv si a masurilor asiguratorii dispuse asupra unor bunuri ale lui Strutinsky.

Procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri ale omului de afaceri, in valoare totala de aproape doua milioane de lei, reprezentand prejudiciul din dosar.

Omul de afaceri a fost arestat preventiv pe 5 februarie, dupa ce investigatorii au facut perchezitii la Primaria Constanta.

Apropiatul lui Mazare fusese ridicat de DNA cu o zi inainte si dus la audieri, fiind ulterior retinut pentru 24 de ore.

De la administratia locala au fost ridicate mai multe documente privind relatiile primariei cu mai multe firme, intre care si societatea omului de afaceri Sorin Strutinsky, SC Soti Cable Neptun SRL.

Potrivit DNA, apropiatul lui Radu Mazare ar fi pretins si primit bani pentru a interveni la functionari ai unor companii, pe care sa ii determine sa-si respecte obligatiile contractuale asumate.

"In perioada 2009-2013, inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a pretins si primit sume de bani, de la reprezentantul unei societati comerciale care avea contracte de executare lucrari cu Directia Apelor Dobrogea Litoral, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta. In schimb, acesta a promis ca isi va exercita influenta asupra functionarilor institutiilor respective, astfel incat societatea denuntatorului sa isi primeasca banii stipulati in contractele respective.

Banii au fost primiti in contul unor societati comerciale indicate de inculpat, iar pentru justificarea acestor transferuri, inculpatul a determinat reprezentantii acestor societati sa falsifice mai multe contracte care sa ateste operatiuni cu caracter fictiv", se arata in comunicatul DNA.

Radu Mazare sustine ca a fost reclamat de Agentia Nationala de Integritate la DNA in 2009, pe motiv ca doua societati al caror actionar este Strutisnky au castigat contracte cu Primaria Constanta. De asemenea, omul de afaceri si edilul PSD sunt parteneri in cadrul altor societati.

D.T.

