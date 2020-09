Sotul sefei DIICOT a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Iohannis a avertizat ca in cazul unei condamnari vor exista "urmari"

Munca in folosul comunitatii

Sursa: Minuta Tribunalului Bucuresti

Angela Toncescu, membru in Consiliul de Administratie al SC Carpatica Asig SA Sibiu, si Ion Sorin Tatu, la data faptelor administrator de fapt al unei societati comerciale, au fost achitati.In acelasi dosar, comisar sef de politie Catalin Marian Catarama, la date faptei sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR, a fost condamnat la trei ani inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, plus 80 de zile munca in folosul comunitatii.Practic, Dan Hosu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasit vinovat de doua infractiuni : instigare la acces ilegal la un sistem informatic (2 ani si 6 luni) si instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii (1 an si 6 luni).Cele doua pedepse au fost contopite, rezultand o condamnare de 3 ani, insa cu suspendarea executarii pedepsei, pe un termen de supraveghere de trei ani si sase luni. Pe timpul cat se afla sub supraveghere, Dan Hosu este obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa efectueze munca in folosul comunitatii pe o durata de 80 de zile la Primaria Jilava sau Scoala nr.1 Jilava.In schimb, fostul politist a fost achitat pentru dare de mita si trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. Achitarea in cazul infractiunii de trafic de influenta a fost data in baza articolului din Codul de procedura penala potrivit caruia " fapta nu exista." In cazul infractiunii de dare de mita, achitarea a fost data in baza articolului potrivit caruia "fapta nu este prevazuta de legea penala."In acest caz, judecatorii au exclus interceptarile realizate de ofiterii SRI, in baza unor decizii CCR Dosarul a ramas in pronuntare pe 1 septembrie, iar judecatorii au amanat o data sentinta in acest caz. Decizia este in prima instanta si poate fi contestata. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti din februarie 2017.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, raspunzand unei intrebari adresate de un jurnalist, ca in situatia in care sotul sefei DIICOT va fi condamnat, vor exista urmari."Daca apare o condamnare cu siguranta nu va ramane fara urmari. Asta este self evident. Daca are cineva curiozitatea sa citeasca acel aviz al CSM , o sa va dati seama ca avizul negativ, nu s-a bazat pe acest lucru. Acea posibila incompatibilitate nu a fost mentionata la aviz, nici ca o posibila problema. Totusi daca se ajunge la acest scenariu, cu siguranta nu voi astepta ca altii sa miste rotitele", a spus presedintele.Dan Hosu, fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul Directiei de combatere a crimei organizate a IGPR, a fost trimis in judecata de DNA pe 6 februarie 2017 pentru trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si dare de mita.Alaturi de el, au mai fost trimisi in judecata Angela Toncescu, fost membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asig Sibiu, un alt politist, Catalin Marian Catarama, si patronul unei firme, Ion-Sorin Tatu.Sotul sefei DIICOT este acuzat ca ar fi ajutat-o pe Angela Toncescu sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig, dar si pentru ca autoritatea sa nu ia decizii nefavorabile societatii de asigurari patronate de Dan Ilie Carabulea.