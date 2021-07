Spaga care l-a multumit pe seful Politiei Prahova. Comisarul-sef a acceptat sa incalce legea pentru un obiect sub de 1.000 de euro

Ceas de lux pentru solutionarea unei cauze

Cine este Marian Iorga

Conform DNA, Iorga ar fi luat spaga pentru a rezolva favorabil o cauza. El a fost plasat sub control judiciar. Si persoana care i-a dat mita este anchetata in aceasta speta."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data 8 iulie 2021, fata de inculpatul IORGA MARIAN, la data faptelor inspector sef al Inspectoratului Judetean de Politie (I.P.J.) Calarasi, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.Intre obligatiile impuse prin controlul judiciar fata de inculpat se afla interdictia de a parasi tara si interdictia de a comunica, direct sau indirect, pe vreo cale, cu anumite persoane mentionate in ordonant", transmite DNA intr-un comunicat de presa."In ordonanta de luare a masurii controlului judiciar se arata ca in cauza exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:In functia de inspector sef al I.P.J. Calarasi, la data de 29 aprilie 2017, ar fi primit un ceas de lux, in valoare de 4.350 lei, de la o persoana (suspect in cauza), in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in atributiile sale de serviciu, respectiv, cu solutionarea favorabila a unei sesizari pe care persoana o formulase anterior.Inculpatului li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.In aceeasi cauza se efectueaza acte de urmarire penala fata de o persoana fizica fara calitate speciala, pentru infractiunea de dare de mita.Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Mentionam ca prezentul comunicat a fost intocmit in conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019" mai precizeaza procurorii.ainte, Marian Iorga a condus IPJ Calarasi intre septembrie 2014-martie 2019 si intre august 2019-aprilie 2020In perioada martie-august 2019 a fost imputernicit sef al Oficiului National pentru Protectia Martorilor.Anterior a mai ocupat functiile de sef al Serviciului de Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, sef al Serviciului Furturi de Autovehicule - Directia Generala de Politie aMunicipiului Bucuresti si sef al Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sector 5 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Scandalul vine in aceeasi zi in care seful Unitatii de Politici Publice a MAI, Christian Chican , a fost dat afara de ministrul Lucian Bode , dupa un scandal cu politistii de la Sectia 4.