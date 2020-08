Spaga pentru operatii estetice: Fostul manager al Spitalului de Arsi din Bucuresti este acuzat de DNA ca a primit mita 25.000 de euro de la 16 paciente

"In perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, suspectul Stan Vitalie, in calitate de medic primar si manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, ar fi pretins si primit de la 16 paciente, sume de bani cuprinse intre 1.100 de euro si 2.700 de euro, pentru a le efectua diferite operatii estetice in spitalul de stat mai sus mentionat," acuzat DNA.In concret, sustin anchetatorii, Stan ar fi internat pacientele respective sub pretextul unor afectiuni ce necesitau corectii chirurgicale, iar in schimbul sumelor de bani primite, ar fi efectuat in cadrul spitalului de stat operatii estetice care se pot efectua in clinicile private.In total, acesta ar fi primit de la cele 16 paciente suma totala de 25.000 de euro."Suspectului i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala de suspect, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala," conchide DNA.