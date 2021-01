Spaga pentru operatii estetice la Spitalul Militar Central: "Mai intai banutii, cum am vorbit". Cat costa infrumusetarea nasului

Sentinta si confiscarile

Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept "rinoplastie corectoare". Banii ar fi ajuns direct in buzunarele medicului, potrivit procurorilor DNA . Unul dintre martorii denuntatori a explicat ca pacientul care voia sa faca o rinoplastie, platea o taxa la spital, de aproximativ 1.200 de lei si o alta suma, de 500 de euro, medicului.Asta in conditiile in care Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" unde urma sa fie operat pacientul, este o institutie de sanatate publica care face parte din sistemul national public de sanatate si se afla in subordinea directa a Ministrului Apararii Nationale.Cazul a devenit celebru dupa ce in laptopul lui Adrian-Gabriel Ilie, procurorii au gasit un fisier denumit "Manual de spaga". In acesta erau prezentate cazuri documentate de jurnalisti referitoare la modalitatile, tarifele si circuitul mitei in sistemul public de sanatate din Romania.Detaliile sunt din sentinta de condamnare a medicului Adrian-Gabriel Ilie la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru trei infractiuni de luare de mita. In acelasi dosar, una dintre paciente, make-up artistul Silvia Florentina Baranovschi, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare pentru dare de mita.Instanta a mai decis aplicarea confiscarii extinse in cazul unor sume de bani care au fost gasite la perchezitii sau care nu au putut fi justificate de medic:- 33.260 euro, 510 dolari, 52.500 lei, 2.000 de forinti, 90 de dinari si 2.627 de lei ridicat cu ocazia perchezitiei domiciliare desfasurata la domiciliul lui Adrian-Gabriel Ilie.- 185.737,75 lei, 11.382,03 euro si 7.140 dolari reprezentand diferenta dintre valoarea totala a cheltuielilor curente si a celor cu achizitia de bunuri facute de Adrian-Gabriel Ilie si veniturile sale si ale familiei sale in perioada 22 aprilie 2012-10 august 2016.Pentru recuperarea acestor sume, a fost mentinut sechestrul pus pe locuintele si terenurile detinute de chirurg si sotia sa. Procesul in acest caz a durat patru ani, dosarul fiind trimis in instanta de DNA in septembrie 2016.Decizia in acest caz a fost data de Tribunalul Bucuresti, la sfarsitul anului trecut, dar poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Ziare.com va prezinta intregul caz, asa cum este prezentat in sentinta instante.Judecatorii au retinut ca faptele de care sunt acuzati medicul si pacienta prezinta o gravitate atat individuala cat si de ansamblu ridicata, avand in vedere circumstantele in care aceste au fost comise, astfel cum rezulta din probele administrate in cauza."Din punctul de vedere al periculozitatii infractorilor, instanta retine ca desi acestia nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, prezinta o periculozitate ridicata avand in vedere usurinta cu care au comis infractiunile de care sunt acuzati, ceea ce denota mentalitatea acestora ca actul medical trebuie sa fie remunerat inafara cadrului legal, in vederea indeplinirii acestuia.Distinct, in privinta inculpatei Baranovschi Silvia Florentina se retine faptul ca desi avea cunostinta despre imprejurarea ca inculpatul Ilie Adrian-Gabriel pretinde sume de bani pentru acordarea de asistenta medicala, aceasta "l-a recomandat" pe acesta si altor persoane, ceea ce a contribuit la perpetuarea actelor de coruptie comise de acesta," explica instanta.In timpul procesului, medicul Ilie a negat savarsirea faptelor. "Sustinerile sale sunt contrazise de ansamblul probator administrat," noteaza instanta.Conform sentintei, medicul a sustinut pe intreg parcursul cercetarii judecatoresti ca intreg dosarul de urmarire penala este "fabricat la comanda", in interesul actualului sef de sectie ORL, care ar fi urmarit sa ii ocupe functia pe care o ocupa la momentul respectiv, prin intermediul procurorului de caz si a martorilor denuntatori."Sustinerile inculpatului nu au fost demonstrate de acesta, instanta retinand suplimentar ca persoana despre care sustine ca "ar fi comandat dosarul", a fost ulterior propusa de inculpat in vederea audierii in calitate de martor in circumstantiere," mai explica instanta."Avand in vedere ansamblul probator administrat in cauza si procedand la evaluarea acestuia in conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 Cod procedura penala, instanta apreciaza ca faptele pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor exista si au fost savarsite de acesta cu vinovatia prevazuta de lege, imprejurare care a fost dovedita dincolo de orice indoiala rezonabila, astfel incat prezumtia de nevinovatie a fost rasturnata," conchide instanta.Problemele locotenent-colonelului Ilie au inceput in mai 2016, atunci cand a fost denuntat la DNA ca ar fi primit mita 500 de euro, pentru a realiza o operatie de infrumusetare a nasului.Unul dintre martorii denuntatori a explicat ca pacientul care voia sa faca o rinoplastie, platea o taxa la spital, de aproximativ 1.200 de lei si o alta suma, de 500 de euro, medicului.Silvia Florentina Baranovschi s-a internat pe 5 aprilie 2016 la "Dr. Carol Davila" pentru "dismorfie sept nazal" si a platit catre spital suma de 1.117,9 de lei, contravaloarea a doua nopti de cazare si costul efectiv al operatiei. Tratamentul consemnat in foaia de observatie a fost interventia chirurgicala de "rinoplastie corectoare".Greseala facuta de femeie a fost ca a inceput sa se laude clientelor sale, pe care le machia, ca a dat mita pentru a avea un nas frumos."Urma sa particip la un botez, am chemat-o acasa la mine pe o prietena Silvia Florentina pentru a ma machia, moment in care am vazut ca ea avea urme recente ale unei interventii chirurgicale la nivelul nasului, de la aceasta afland ca s-a operat la medicul Ilie Adrian de la Spitalul Militar Central si ca pentru efectuarea acestei interventii i-a oferit medicului suma de 500 de euro", a spus una din martore.Un alt martor declara ca a vazut ca nasul a fost operat pe o retea de socializare."Am in lista mea de prieteni pe Facebook o persoana de sex feminin cu numele Silvia Florentina despre care stiu ca este make-up artist. In urma cu aproximativ doua luni am vazut ca aceasta si-a postat niste poze cu o operatie la nas. Dupa care a postat poze cu noul aspect al nasului. Din aceste poze mi-am dat seama ca ea a facut o operatie estetica de infrumusetare a nasului," declara aceasta.Atunci cand a chemat-o sa-i faca un machiaj, femeia a intrebat-o despre operatie: "In timp ce ma machia am intrebat-o pe Silvia la cine s-a operat iar ea mi-a raspuns ca s-a operat la medicul Adrian Ilie de la Spitalul Militar. Apoi am intrebat-o cat a costat operatia. Mi-a raspuns ca a platit 1200 lei taxa la spital si 500 euro medicului Adrian Ilie."Atunci cand a fost citata la DNA, Silvia Florentina Baranovschi si-a dat seama ca poate fi pusa sub acuzare pentru dare de mita.Ea a contactat-o pe mama ei cu care s-a sfatuit ce sa le declare procurorilor. "Le spui ca tu ai platit la casierie si-atat. Daca te-ntreaba:," o invata mama ce sa declarare."S-ar putea sa mai fi prins pe vreunul, ca-i urmareste si i-a prins cand a luat bani. Si de-asta", explica atotstiutoare mama. "Am fost in spital, am platit la casierie spitalului si asta a fost tot", era sfatul mamei.Despre operatia de infrumusetare a nasului, sfatul catre fica era sa joace rolul inocentei: "Te-a operat ca sa poti sa respiri. Si-atat!... Nu stii tu ce interventii ti-au facut tie, ca nu esti doctor"."Poate ma leaga astia", era ingrijorata fata. Cand a fost audiata la DNA, Baranovschi a negat vehement ca i-ar fi dat mita lui Ilie.Potrivit datelor de la Tribunalul Bucuresti, in mai 2016, o femeie care a colaborat cu DNA-ul s-a dus sa negocieze efectuarea unei rinoplastii cu medicul Ilie. Discutile au fost inregistrate ambiental. Ea l-a intrebat pe acesta care sunt costurile, iar medicul a raspuns ca 1.200 de lei pentru spital, plus 500 de euro pentru el, la fel ca in cazul "Silviei"."Ca Silvia asa mi-a zis, ca v-a dat 500 de euro", a spus aceasta. "Da. Da", a confimat Ilie."Deci 500 pentru dumneavoastra si 12 pentru spital. Da?", a revenit cu intrebarea femeia. "Da, da, da, da, da", a confirmat, inca o data, medicul."Ideea e ca spitalul vrea... iti ia o taxa, taxa de 1.200 lei, stii? Ai inteles? Care o... Si chiar daca mai e ceva, nu... fata de ce dadeai in alte parti - sute si mii - e ok", explica medicul cat ar fi costat in alta parte o operatie de rinoplastie.Pe 29 iunie 2016, procurorii DNA au organizat flagrantul. O femeie care colabora cu procurorii a venit cu 500 de euro, bani care au fost marcati. Ea s-a dus la Spitalul "Dr. Carol Davila" unde era programata pentru operatie. Discutiile cu medicul Adrian-Gabriel Ilie au fost inregistrate audio-video.Da, Spuneti! DA![ofteaza] Stiti ... a Mi-e rau de operatie...! Da...Zi!Vroiam sa va dau...Ce sa-mi dai?Mai intai banutii, cum am vorbit!Da, da...Ca eu sunt foarte... ametita si...Da, cum vrei! Bine! Da, da, da, da!- nota DNA.Nu! E Bine 500?Da, stai linistita!Dupa cum am aratat, cu prilejul perchezitiei informatice in laptopul medicului, a fost identificat un fisier, in format .pdf, cu denumirea "Manual de Spaga" in care sunt prezentate cazuri documentate de jurnalisti referitoare la modalitate, tarifele si circuitul mitei in sistemul public de sanatate din Romania.Conform datelor magistratilor, tot cu prilejul perchezitiei informatice a mai fost identificat un alt fisier, in format .xlsx, cu denumirea "Tarife Chirurgie ORL Dr Adrian Ilie.xlsx" in care sunt detaliate tipul interventiei chirurgicale, felul anesteziei, si tariful aferent fiecarei interventii chirurgicale.Comparand tarifele practicate de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" cu tarifele mentionate in fisierul "Tarife Chirurgie ORL Dr Adrian Ilie.xlsx" se constata ca cele din urma sunt mult mai mari.De exemplu, tariful unei rinoplastii la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" este de 533,00 lei la care se adauga doua nopti de spitalizare de 2 x 292,45 lei, rezultand un total de 1117,9 lei, spre deosebire de tariful mentionat in "Tarife Chirurgie ORL Dr Adrian Ilie.xlsx" pentru aceeasi interventie chirurgicala, rinoplastie, de 900 euro.De asemenea, se observa ca tarifele practicate de spitalul militar sunt mentionate in lei, in timp ce tarifele mentionate in fisierul identificat la perchezitia informatica sunt exprimate doar in euro."Avand in vedere ca inculpatul Ilie Adrian Gabriel nu a mai profesat la alte spitale , de stat sau private, singura justificare logica a existentei unui asemenea fisier in posesia sa este aceea ca, tarifele mentionate sunt tarifele pe care le pretindea de la pacienti cu titlu de mita," conchidea DNA.