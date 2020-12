Spitalele Bagdasar si Floreasca, investigate de DNA. Documentele cerute de procurori

"In ceea ce priveste documentele intocmite privind ultimele actiuni de verificare efectuate la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni" si la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca) va informam ca acestea au fost solicitate de catre Directia Nationala Anticoruptie", au declarat pentru publicatia Buletin de Bucuresti reprezentantii Curtii de Conturi.Potrivit sursei citate, Curtea de Conturi a transmis ca documentele vizate de DNA fac parte din categoria inscrisurilor oficiale aflate la dosarul unor cauze penale si nu au caracter public.In raportul Curtii de Conturi cu privire la utilizarea resurselor medicale din sistemul de Sanatate, publicat in aceasta vara, institutia atrage atentia "asupra existentei aparaturii medicale si a altor dotari independente, in valoare de 16.806 mii lei, achizitionate de unitatile sanitare finantate din credite bugetare si venituri proprii (accize) repartizate de Ministerul Sanatatii, care nu au fost puse in functiune, nu au fost utilizate sau au fosttransferate catre alte unitati sanitare, ceea ce dovedea ca achizitiile respective nu au avut o fundamentare temeinica, unele nefiind necesare".Spitalul Bagdasar este mentionat la acest capitol cu privire la "achizitia unui sistem de sterilizare cu plasma STERAD NX -6 buc, in suma de 3.425.000 lei, nepus in functiune".CITESTE SI: