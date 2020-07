STATISTICA Gulerele albe fug din tara inainte de pronuntarea sentintei. Unul din cinci condamnati definitiv este de negasit

Cautati pe banii statului

"Din verificarile efectuate la structura competenta a rezultat faptul ca, in baza de date urmariti, figureaza un numar de 4.514 persoane condamnate definitiv care se sustrag executarii pedepselor si sunt date in urmarire", se arata intr-un raspuns al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) la solicitarea Europa Libera. Cei mai multi sunt plecati din tara, fiind urmariti international. In acesta categorie intra si arestatii preventiv in lipsa.In acelasi timp, in penitenciarele din Romania, la data de 20 iulie 2020, "in sistemul penitenciar se inregistra un efectiv de 20548 de persoane custodiate", se arata intr-un raspuns al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) catre publicatia noastra.Asta inseamna ca 22% dintre condamnati dispar de la domiciliu si inainte de pronuntarea unei sentinte definitive, ei fiind cautati ulterior de politisti. Cheltuielile cu cautarea si eventualul lor transport in tara sunt suportate de statul roman si nu se adauga cheltuielilor judiciare.Condamnati notorii au fugit inainte de pronuntarea unei sentinte definitive. Pagina de "persoane urmarite" a Politiei Romane cuprinde 2500 de fotografii ale celor urmariti si publica datele celor care se sustrag pedepselor, acuzatiile procurorilor si condamnarile primite. Cei mai multi urmariti sunt infractiuni la regimul rutier, urmeaza furturile si talhariile, traficul de persoane, omoruri si fapte de coruptie . Printre cetatenii straini condamnati in Romania se remarca un numar mare de chinezi, cei mai multi condamnati pentru evaziune fiscala.In ultima perioada, mass-mdia a dezvaluit ca mai multi inculpati de top au fugit inaintea pronuntarii sentintelor definitive. Astfel de cazuri: afaceristul Sorin Strutinsky, fostul colonel SRI Daniel Dragomir, fostul deputat PSD Cristian Rizea , fosta sefa DIICOT Alina Bica , sau milionarii Dragos Savulescu si Puiu Popoviciu.