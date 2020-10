Sunt probleme la DNA cu realizarea interceptarilor si a filajelor: putini anchetatori, mii de dosare. Guvernul vrea sa suplimenteze numarul politistilor

Inca 50 de grefieri

Asa ca Ministerul justitiei a initiat un proiect de HG pentru suplimentarea numarului maxim de posturi pentru DNA, cu 90 de ofiteri si agenti de politie judiciara.Situatia aceasta este de patru ani, dupa ce CCR a dat, in 2016, decizia care a scos serviciile secrete din activitatea de urmarire penala. Practic, interceptarile telefonice si filajele sunt realizate de politisti si procurori, in baza unei OUG emise in 2016. In cazul DNA, de aceste interceptari se ocupa Serviciul Tehnic.Ulterior, prin Hotararea Guvernului nr. 158/2016, a fost suplimentat numarul de posturi de ofiter si agent de politie judiciara cu 40 de posturi (dintr-un necesar total de 130 de posturi ce se impune a fi suplimentat ca urmare a aplicarii OUG nr. 6/2016). In prezent, Directia Nationala Anticoruptie functioneaza cu un numar de 260 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara.Acest numar de posturi este insuficient in vederea realizarii atributiilor specifice activitatii de supraveghere tehnica (gestionarea infrastructurii tehnice suplimentare, monitorizarea in timp real a comunicatiilor interceptate, supravegheri operative si inregistrari ambientale in spatii publice sau private)," se arata nota de fundamentare.Guvernul mai arata ca, in plus, luand in considerare activitatea specifica de urmarire penala in cauzele de coruptie si bunele practici la nivel european ".""De aceea, este necesara recrutarea de ofiteri de politie judiciara cu o pregatire specializata in analiza datelor, iar din cele 90 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara pentru care se solicita suplimentarea, jumatate din acestea sunt destinate serviciilor teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie care se confrunta cu un acut deficit de personal in aceasta privinta," conchide nota de fundamentare.Proiectul de HG prevede si crestera numarului personalului auxiliar cu 50 de posturi. In Directia Nationala Anticoruptie functioneaza cu un numar de 109 posturi de personal auxiliar de specialitate, in prezent, toate fiind ocupate."Numarul mare de dosare de solutionat (5.279 dosare la 31.08.2020) presupune o durata semnificativa de timp necesara pentru indeplinirea atributiilor specifice in ceea ce priveste colectarea si prelucrarea datelor si a evidentelor intocmite la nivelul serviciilor si sectiilor din structura centrala si la nivelul serviciilor teritoriale.Numarul insuficient de grefieri atrage, in mod inevitabil, prelungirea permanenta a programului de lucru, facand dificila exercitarea dreptului la concediu de odihna pentru grefierii in functie, dar si acoperirea unor situatii obiective de lipsa a personalului (boala, evenimente neprevazute, concedii pentru cresterea copilului etc).In plus, trebuie luate in considerare cererile din ce in ce mai numeroase, atat din partea avocatilor si a partilor din dosare, precum si a instantelor de judecata, de a li se pune la dispozitie dosarul de urmarire penala scanat, in format electronic (unele dosare fiind alcatuite din mai multe volume si peste 2.000 de pagini), in conditiile in care, in prezent, resursa umana este intru totul insuficienta pentru indeplinirea, in paramentri normali, a acestor activitati," se mai arata in nota de fundamentare.Proiectul de HG si nota de fundamentare pot fi citite pe site-ul Ministerului Justitiei.