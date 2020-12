Trei inalti ofiteri din cadrul aviatiei MAI, trimisi in judecata de DNA pentru fraudarea unui concurs de promovare in functii

Rechizitoriul DNA

Acuzatiile DNA, in cazul celor trei ofiteri trimis in judecata:, comandor, la data faptelor imputernicit adjunct (pentru zbor) al inspectorului general al Inspectoratului General de Aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite;, comandor, la data faptelor, imputernicit comandant al Detasamentului Aeromedical din cadrul Inspectoratului General de Aviatie, iar in prezent ofiter specialist in cadrul Serviciului cooperare aeronautica internationala al aceluiasi Inspectorat General, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite;, locotenent-comandor, ofiter pilot de aeronave in cadrul Detasamentului Aeromedical al Inspectoratului General de Aviatie, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite."In rechizitoriul intocmit, procurorii militari au retinut urmatoarea situatie de fapt:In contextul unui concurs desfasurat in perioada 12 septembrie 2019 - 28 octombrie 2019, pentru ocuparea functiei de comandant al Detasamentului Aeromedical si comandant al Punctului de Operare Aeromedical Bucuresti din cadrul Inspectoratului General de Aviatie, inculpatul Ungureanu Catalin, presedinte al comisiei de concurs, i-ar fi transmis subiectele de examen inculpatului Lupescu Nicolae-Lucian, in preziua concursului, pentru a-i asigura promovarea.Candidatul Lupescu Nicolae-Lucian ar fi beneficiat si de ajutorul inculpatului Tudor Radu, subordonat al acestuia care, anterior desfasurarii examenului, i-ar fi inlesnit, prin asumarea verificarii corectitudinii raspunsurilor, celui dintai, asigurarea promovarii examenului mentionat.Obtinerea frauduloasa a subiectelor de concurs si a raspunsurilor aferente i-ar fi asigurat inculpatului Lupescu Nicolae-Lucian promovarea concursului si obtinerea unui folos necuvenit, constand in ocuparea si exercitarea fara drept a prerogativelor functiei de comanda la nivelul Detasamentului Aeromedical - structura din cadrul Inspectoratului General de Aviatie avand competente singulare si exclusive in coordonarea si efectuarea misiunilor aeromedicale specifice Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare la nivel national.Totodata, inculpatul Lupescu Nicolae-Lucian ar fi incasat, in perioada de 25 noiembrie 2019 - 26 iunie 2020, cu titlu de folos necuvenit, drepturi salariale corelative in suma de 2.116 lei, aferente ocuparii respectivei functii de conducere.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Militar Bucuresti."Citeste si: