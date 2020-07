Un fost sef al Apelor Romane a fost trimis in judecata pentru coruptie. DNA: A luat spaga 100.000 de lei

Ina celasi dosar, doi administrator ai unei societati comerciale au fost trimisi in judecata pentru dare de mita si complicitate la dar de mita."La data de 8 noiembrie 2019, inculpatul Bratanovici Cristian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi primit pe raza municipiului Targu Mures, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma de 100.000 de lei," acuza DNA.Banii respectivi ar fi fost primiti de directorul general adjunct in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, referitoare la asigurarea finantarii astfel incat sa fie platite lucrarile efectuate de societatea celor doi oameni de afaceri in cadrul a trei contracte incheiate cu Administratia Bazinala de Ape Mures,respectiv:- "Regularizare parau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, lot nr. 3 parau Boiu, jud. Hunedoara";- "Amenajarea raului Aries si afluenti pentru apararea impotriva inundatiilor a localitatilor Campeni, Baia de Aries, Lunca Ariesului si aval acumulare Mihoiesti, jud. Alba, etapa II, rest de executat. Obiect 5;- "Apararea localitatii Bistra";- "Amenajare complexa Canalul Morii si afluenti la Reghin, jud. Mures"."In vederea asigurarii confiscarii sumei reprezentand obiectul mitei, in cauza s-a dispus poprirea, de catre Administratia Bazinala de Apa Mures, a veniturilor obtinute cu titlu de salariu de catre Bratanovici Cristian respectiv o treime din venitul lunar net pana la concurenta sumei de 100.000 de lei si consemnarea acestora la dispozitia Directiei Nationale Anticoruptie," precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.