Un fost sef al unei Case de Asigurari de Sanatate a fost condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie

A utilizat masini

Decizia a fost data luni de Curtea de Apel Timisoara si este definitiva."Confisca, in folosul Statului Roman, de la inculpatul Careba Calin Cristian, suma de 589.386,76 lei (cinci sute optzeci si noua de mii trei sute optzeci si sase lei si saptezeci si sase bani) In baza art. 398, art. 274 alin. 1) C. p. pen., obliga inculpatul Careba Calin Cristian la plata sumei de 10.000 lei; cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in cursul urmaririi penale si in prima instanta ," este minuta judecatorilor, potrivit portalului instantelor. Potrivit unui comunicat DNA din noiembrie 2017, Calin-Cristian Careba, functionar public care a detinut succesiv functii de control si conducere in cadrul Directiei de Sanatate Publica Timis, Casei de Asigurari de Sanatate Timis, Casei Nationale de Sanatate, Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (Vest) Timis, a fost deferit justitiei sub acuzatiile de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, si conflict de interese in forma continuata (15 acte materiale), faptele fiind comise in perioada 2007 - 2014."In aceasta perioada, in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, inculpatul a infiintat doua societati comerciale pe numele altor persoane, prin intermediul carora a efectuat un numar de 4.101 operatiuni financiare ca acte de comert, in valoare totala de 9.991.946 de lei, incompatibile cu calitatea sa de functionar public si cu functiile publice detinute in cadrul institutiilor amintite mai sus.Aceste operatiuni au constat in prestari de servicii de consultanta medicala, servicii de intretinere si reparatii calculatoare, imprimante si telefonie, precum si furnizarea de echipamente informatice, imprimante, consumabile imprimante, produse de birotica si papetarie catre firme private, dar mai ales catre institutii publice. Pentru a derula operatiunile financiare, in unele cazuri, inculpatul s-a folosit si de informatii dobandite in virtutea functiilor, atributiilor si insarcinarilor detinute", arata procurorii.In acest fel, inculpatul a obtinut pentru sine bani proveniti din incasarile si dividendele societatilor in cauza (profitul obtinut de cele doua societati - 546.542 de lei), dar si alte foloase similare, respectiv utilizarea in scop personal si exclusiv de catre inculpat si sotia acestuia a unor autoturisme achizitionate in sistem de leasing financiar, precum si decontarea cheltuielilor aferente acestora, precizeaza DNA."In perioada 26 februarie 2010 - 18 iulie 2012, inculpatul Careba Calin - Cristian, in exercitarea atributiilor de serviciu ce ii reveneau in calitate de presedinte, director-general si ordonator de credite al Casei de Asigurari de Sanatate Timis, a obtinut prin intermediul celor doua societati comerciale sume in valoare totala de 42.844,76 de lei, dupa ce el insusi a aprobat achizitii de produse si servicii de la cele doua firme, dar si plata acestora", se mai mentioneaza in comunicatul citat.