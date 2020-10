Un fost sportiv roman de performanta a fost condamnat la ani de grei de puscarie pentru o spaga primita intr-un pachet de tigari

Selectionat la nationala

Judecator: Stia ce face

Sentinta de condamnare a venit dupa patru ani de procese, perioada in care Vasile Ghioc a pledat nevinovat. La capatul procesului, doua instante de judecata, Tribunalul Bucuresti- pe 11 iunie 2018 si Curtea de Apel Bucuresti - pe 20 octombrie 2020, l-au gasit vinovat pentru doua infractiuni de luare de mita. Instanta i-a confiscat fostului rugbist sumele primite drept spaga: 8.000 de euro si 3.000 de lei.Potrivit acuzatiilor DNA, in primavara anului 2014, Vasile Ghioc, in calitate de ofiter in cadrul Politiei Municipiului Bucuresti - Sectia 15, a pretins de la o persoana (martor in cauza), fata de care se formulase sesizare sub aspectul infractiunii de inselaciune intr-un dosar penal pe care-l avea in instrumentare, suma de 10.000 euro. Din aceasta suma, el ar fi primit efectiv 4.000 euro. "," acuza DNA.Banii ar fi fost pretinsi si primiti de acesta in schimbul indeplinirii atributiilor sale de serviciu, astfel incat denuntatorul sa nu mai fie chemat la politie si sa beneficieze de o ancheta favorabila, inclusiv prin tergiversarea efectuarii actelor de cercetare penala, explicau anchetatorii."Pe de alta parte, in acelasi context, in cursul aceluiasi an, ofiterul de politie, pentru urgentarea cercetarilor in aceeasi cauza, a pretins si primit de la persoana care formulase sesizarea pentru comiterea infractiunii de inselaciune (martor in cauza) sumele de 4.000 euro si 3.000 lei," mai aratau procurorii DNA.De aceasta data, banii primiti cu titlu de mita ar fi fost remisi sub forma unui imprumut, intre Ghioc si denuntator fiind intocmit si un inscris olograf.Vasile Ghioc a jucat cea mai mare parte a carierei sale pentru clubul Dinamo Bucuresti. El a fost selectionat de 22 de ori la echipa nationala, pentru care a jucat la Cupa Mondiala de Rugby din 2003. Ultimul meci la nationala l-a jucat in 2008, cu Portugalia.Atunci cand a fost audiat la Tribunalul Bucuresti, Vasile Ghioc le-a explicat judecatorilor cum a ajuns sa fie incadrat in politie. "Nu recunosc savarsirea faptelor," a fost ferm acesta."In cursul anului 2014, eram incadrat la Sectia 15 Politie, in calitate de lucrator de politie, la Biroul Investigatii Criminale - Diverse (ceea ce presupunea activitate judiciara in domeniul cercetarii mai multor infractiuni, cum ar fi inselaciune, abuz de incredere, etc.). Mentionez faptul ca nu eram absolvent de scoala de politie, ci absolvent al Facultatii de Drept, reusind sa ma incadrez la Sectia 15 Politie intrucat activasem la Clubul Sportiv(sportiv de performanta - Rugby)," explica acesta.Potrivit datelor din dosar, Vasile Ghioc a fost incadrat in Ministerul de Interne - CS Dinamo, la data de 1 iulie 1999, cu gradul de sergent major. La data de 15 ianuarie 2009, a fost trecut in corpul ofiterilor de politie si i s-a acordat gradul profesional de subinspector de politie, iar la data de 1 iunie 2009, a fost mutat la DGPMB - Politia Sectorului 4 - Sectia 15 de Politie, unde si-a desfasurat activitatea pana la 1 decembrie 2014, cand a fost trecut la Serviciul Ordine Publica - Proximitate. Ghioc a avut calitatea de ofiter de politie judiciara, iar, la data de 1 iunie 2015, i-au incetat raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne, prin demisie."Eu am continuat sa lucrez in acea sectie de politie pana in luna mai 2015, cand mi-am dat demisia. Mentionez insa ca, inca din luna februarie 2014, solicitasem la conducerea Politiei Capitalei a mi se permite sa ma suspend temporar pentru a putea merge sa lucrez in Anglia unde aveam niste cunostinte," preciza Ghioc.Magistratul de la Tribunalul Bucuresti care l-a condamnat pe Vasile Ghioc a aratat ca faptele au fost savarsite de acesta cu vinovatie, fara justificare, fiind imputabile lui. "Cat priveste forma de vinovatie, instanta identifica intentia directa, asa cum este descrisa de art.16 alin.3 lit.a N.C.pen. - inculpatul a prevazut rezultatul faptelor sale, urmarind producerea lui prin savarsirea lor," conchide judecatorul.Instanta retine si ca fostul rugbist este in varsta de 40 de ani (), are studii superioare (Facultatea de Drept), a fost incadrat ca ofiter de politie cu aviz de lucrator de politie judiciara, este divortat, nu este cunoscut cu antecedente penale si lucreaza in Marea Britanie."Ca atare, instanta va stabili inculpatului cate o pedeapsa de 4 (patru) ani inchisoare (minimul prev. de lege pentru fiecare infractiune), urmand a face aplicarea regulilor privind concursul material de infractiuni - a aplica un spor de o treime din a doua pedeapsa, in final stabilind o pedeapsa (rezultanta) de 5 (cinci) ani si 4 (patru) luni inchisoare, care va fi executata in regim de detentie," explica Tribunalul Bucuresti.Judecatorul a confiscat si mita primita de fostul politist. "," conchide magistratul.