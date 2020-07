Un general si mai multi inalti ofiteri STS, judecati pentru fraudarea unor concursuri de promovare. Un alt general de brigada a incheiat un acord cu procurorii DNA

Alti inculpati in acest caz:

Acuzatiile DNA

DNA: Generalul a facut presiuni

Alt concurs

Cine a recunoscut coruptia

In acelasi dosar, generalul de brigada, in rezerva,, a pledat vinovat pentru infractiunea de trafic de influenta sia incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, pentru o pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare cu suspendare.Rechizitorul a fost realizat de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari.: la data faptelor sefa a Sectorului Testare Evaluare si Asistenta Psihologica din cadrul STS, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sub forma participatiei improprii si fals intelectual in forma continuata, sub forma participatiei improprii.: din cadrul DMRU - Biroul Recrutari, pentru complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.: fost subofiter in cadrul Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Giurgiu, pentru folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.: subofiter in cadrul Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Iasi, pentru folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.: sotul Anei Maria Daniela Berhardt la data faptei agent de politie in cadrul Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, pentru cumparare de influenta.Potrivit procurorilor DNA, infractiunile mentionate anterior au fost comise in perioada iunie 2019 - martie 2020, cu ocazia organizarii a trei concursuri de promovare a unor angajati STS din Corpul Subofiterilor in cel al Ofiterilor."Concret, in contextul mentionat mai sus, cu ocazia organizarii primului concurs, inculpata Berhardt Ana Maria Daniela nu ar fi obtinut aviz psihologic favorabil, dupa sustinerea testarii psihologice.Cu prilejul celui de-al doilea concurs, din data de 23 octombrie 2019, inculpata ar fi sustinut din nou testarea psihologica, la care, desi ar fi obtinut aceleasi rezultate ca la proba anterioara (in conditiile in care de data aceasta ar fi avut la dispozitie baterii de teste psihologice identice cu cele folosite pentru testare), ar fi fost declarata totusi," explica DNA.Acest lucru ar fi fost posibil datorita presiunilor exercitate de catre Ana Nitu asupra psihologului examinator, la solicitarea generalului de brigada Daniel Cosmin Grigore.Prin demersurile celor doua persoane ar fi fost incalcata independenta profesionala a psihologului examinator reglementata in cuprinsul dispozitiilor Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog si ale Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare referitoare la cariera cadrelor militare."Consecinta directa a incalcarii dispozitiilor legale susmentionate o reprezinta vatamarea intereselor legale ale STS de a angaja doar persoane care indeplinesc criteriile legale si implicit cu competentele si abilitatile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu, corelativ cu obtinerea unui avantaj necuvenit inculpatei Berhardt Ana-Maria-Daniela de a fi numita intr-o functie de ofiter pentru care nu indeplinea conditiile legale," mai precizeaza DNA.Chiar si in aceste conditii Ana Maria Daniela, Berhardt nu ar fi promovat testarea la cunostintele profesionale, motiv pentru care a fost fost declarata respinsa."Cu ocazia desfasurarii celui de-al treilea concurs, din data de 19 februarie 2020, inculpata Stefan Adelina Sofia ar fi dispus ca inculpata Berhardt Ana Maria Daniela sa sustina testarea singura, in alta sala, fata de ceilalti candidati.In aceste conditii, inculpata Berhardt Ana Maria Daniela ar fi reusit sa promoveze in cele din urma examenul profesional cu ajutorul inculpatei Racu Gabriela care i-ar fi oferit, prin intermediul telefonului mobil, rezolvarea la mai multe subiecte," se arata in rechizitoriul DNA.In acelasi context si pentru acelasi motiv, Liviu Berhardt i-ar fi remis, direct sau prin intermediul unei alte persoane, generalului de brigada, in rezerva, Nicolae Fugulin diverse bunuri in schimbul promisiunii acestuia din urma ca va interveni pe langa factori de decizie din cadrul STS pentru ca Berhardt Ana Maria Daniela Berhardt sa ocupe postul de ofiter."In urma probatoriului administrat, s-a stabilit ca influenta pretinsa a generalului in rezerva Fugulin Nicolae nu a fost una reala," precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti.Generalul de brigada, in rezerva, Nicolae Fugulin a pledat vinovat pentru acuzatia detrafic de influenta, iar o alta persoana pentru cumparare de influenta, complicitate la cumparare de influenta si complicitate la trafic de influenta."In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora," arata DNA.A doua persoana care a facut un acord cu DNA a fost de acord cu o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.," precizeaza DNA.