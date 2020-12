Un medic militar de la spitalul "Carol Davila'' din Capitala, autorul celebrului "manual de spaga", condamnat la 6 ani si 8 luni inchisoare

Procesul a durat patru ani

Potrivit deciziei instantei, medicul a primit cate 4 ani inchisoare pentru trei infractiuni de luare de mita, in final avand de executat 6 ani si 8 luni inchisoare, dupa ce pedepsele au fost contopite si s-a adaugat un spor de pedeapsa.Dupa ce va iesi din penitenciar , Adrian Gabriel Ilie nu isi va putea exercitat unele drepturi civile pe o durata de 4 ani, printre care si dreptul de ocupa functia de medic.In acelasi dosar, o femeie care i-a dat mita medicului, Silvia Florentina Baranovschi, a fost condamnata la trei ani inchisoare cu executare.Pe de alta parte, judecatorii au confiscat mai multe sume primite de medic ca mita, dar si bani gasiti de anchetatori la domiciliul sau: 33.260 de euro, 510 dolari, 52.500 de lei, 2.000 de forinti si 90 de dinari.De asemenea, instanta a dispus confiscarea extinsa a unor sume de bani pe care medicul si familia sa nu le-au putut justifica prin veniturile realizare, respectiv 185.737 lei, 11.382 euro si 7.140 dolari. Pentru recuperarea acestor sume, a fost mentinut sechestrul pus pe locuintele si terenurile detinute de chirurg si sotia sa.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Procesul in acest caz a durat patru ani, dosarul fiind trimis in instanta de DNA in septembrie 2016.Adrian Gabriel Ilie (cadru militar activ, cu gradul de locotenent colonel), la data faptelor medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ''Dr. Carol Davila'' din Bucuresti, este acuzat ca, in perioada 5 aprilie - 29 iunie 2016, a pretins 1.500 de euro de la trei persoane si a primit 1.000 euro de la doua dintre acestea, printre care si de la Florentina Baranovschi, in legatura cu interventii chirurgicale efectuate asupra acestora.DNA preciza ca in doua dintre cele trei operatii era vorba de interventii chirurgicale de infrumusetare a nasului (rinoplastii).In urma unei perchezitii informatice efectuate asupra laptopului si mediilor de stocare ridicate de la domiciliul medicului, anchetatorii au identificat un fisier, in format pdf, cu denumirea "Manual de spaga", in care erau prezentate cazuri documentate de jurnalisti referitoare la modalitatea, tarifele si circuitul mitei in sistemul public de sanatate din Romania.De asemenea, procurorii au identificat un fisier cu denumirea "Tarife Chirurgie ORL Dr Adrian Ilie.xlsx", in care erau detaliate tipul interventiei chirurgicale, felul anesteziei si tariful aferent fiecarei interventii chirurgicale."Comparand tarifele practicate de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila' cu tarifele mentionate in fisierul 'Tarife Chirurgie ORL Dr Adrian Ilie.xlsx' se constata ca cele din urma sunt mult mai mari. (...) De asemenea, se observa ca tarifele practicate de Spitalul Militar sunt mentionate in lei, in timp ce tarifele mentionate in fisierul identificat la perchezitia informatica sunt exprimate doar in euro. Avand in vedere ca inculpatul Ilie Adrian Gabriel nu a mai profesat la alte spitale , de stat sau private, singura justificare logica a existentei unui asemenea fisier in posesia sa este aceea ca tarifele mentionate sunt tarifele pe care le pretindea de la pacienti cu titlu de mita", se arata in rechizitoriul trimis de DNA in instanta.Tot din rechizitoriu reiese ca medicul recurgea la masuri de protectie pentru a nu fi prins, cand avea asupra lui sumele de bani pe care le primea cu titlu de mita de la pacienti.Astfel, cand au incercat sa-l prinda in flagrant delict in cabinetul sau, anchetatorii nu au mai gasit asupra lui 500 de euro, pe care tocmai ii primise de la un pacient."Cel mai probabil, inculpatul a dat suma de 500 de euro unei alte persoane, inca neidentificata pana in prezent, cu scopul ca, in eventualitatea vreunui denunt din partea pacientului, banii sa nu fie gasiti asupra sa. De aici se deduce faptul ca inculpatul, savarsind infractiunile pentru care este cercetat, intuieste faptul ca ar putea fi prins in flagrant cu banii pe care ii primeste de la pacienti si, pentru zadarnicirea aflarii adevarului, inculpatul recurge la anumite masuri deconstand in ascunderea banilor pe care ii primeste cu titlu de mita pentru activitatea medicala prestata in cadrul Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central", spuneau procurorii in rechizitoriu.Intalnirea dintre medic si pacientul respectiv a fost insa inregistrata audio-video, astfel ca exista imagini care atesta faptul ca medicul a primit cei 500 de euro.