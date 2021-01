Mega-ancheta la DNA cu fraude din fonduri europene, milioane de lei au fost "plimbate" prin Cipru. Un milionar a fost trimis in judecata

Este vorba de proiectele:

Firma din Bulgaria

Utilajele, cumparate din China

Banii, trimisi in Bulgaria

Documentele justificative

Ministerul cere banii inapoi

Anchetatorii au explicat ca Eduard Sorin Garboiu ar fi creat un circuit financiar cu ramificatii in Bulgaria, China, Turcia, Cipru si Slovenia si cu documente falsificate ar fi obtinut fonduri europene.Banii ar fi fost obtinuti in mod nelegal prin doua proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013.- "Cresterea competitivitatii economice, diversificarea productiei prin achizitionarea de utilaje noi la SC Mira Consulting Import-Export SRL"- prin care s-ar fi obtinut in mod nelegal 4.124.894 lei;- "Cresterea competitivitatii economice prin constructia unei hale de productie si achizitia de utilaje performante"- prin care s-ar fi obtinut in mod nelegal 3.987.446 lei.Concret, acuza procurorii, in ambele proiecte, Garboiu ar fi interpus pe circuitul achizitiilor o firma din Bulgaria cu un comportament tip fantoma, pe care acesta o controla direct, pentru a majora artificial pretul echipamentelor si utilajelor pe care firma SC Mira Consulting Import-Export SRL le achizitiona in cele doua proiecte."Pentru obtinerea finantarilor pentru cele doua proiecte s-ar fi folosit 122 de inscrisuri false, atat in procedura de elaborare, completare si depunere a cererii de finantare (referitoare la echipa de implementare, fundamentarea pretului de achizitie, locatia de implementare etc.), in procedura de evaluare a ofertelor, cat si in etapa de urmarire a executarii proiectului (rapoarte de evaluare, procese verbale de predare/primire/punere in functiune/receptie, documente de plata falsificate).Asemenea acte erau necesare pentru obtinerea fondurilor si apoi pentru a justifica modul de utilizare a acestora", explica DNA.Astfel, in primul proiect, prin care Mira Consulting Import- Export SRL intentiona sa cumpere echipamentul "linie de productie automata pentru formarea caserolelor alimentare", omul de afaceri ar fi trucat in totalitate procedura de achizitie in scopul acordarii contractelor de furnizare echipamente firmei din Bulgaria controlata de Garboiu.Potrivit DNA, din documentele de plata ce ar fi fost falsificate reiese ca Mira Consulting Import-Export SRL ar fi platit firmei fantoma in baza unei proceduri fictive de achizitie, suma de 1.355.000 euro mentionata in contract, pentru un echipament adus din China (printr-un port din Slovenia) care ar fi costat numai 370.206 euro.Dupa acelasi tipar, si in cel de-al doilea proiect, prin care Mira Consulting Import-Export SRL intentiona "sa cumpere un teren, sa construiasca o hala de productie si sa achizitioneze o linie de productie polistiren", s-ar fi depus oferte de pret falsificate, cu valori intentionat mai mari decat pretul pietei, atat pentru teren, cat si pentru materialele si echipamentele ce urmau a fi cumparate.Si in acest caz, Garboiu ar fi trucat procedura de achizitie si ar directionat contractarea lucrarilor de constructie catre firma fantoma din Bulgaria pe care acesta o controla si care, desi a fost declarata castigatoare in procedura, nu a fost implicata in construirea halei de productie, neavand personal angajat sau dotarile tehnice necesare realizarii constructiei.Constructia halei s-ar fi efectuat cu o echipa de muncitori zilieri platiti direct de omul de afaceri.Aceeasi firma fantoma ar fi castigat si procedura prin care urma sa fie achizitionate echipamentele pentru linia de polistiren. Astfel s-ar fi creat conditiile pentru ca Mira Consulting Import-Export SRL sa plateasca firmei fantoma o suma dubla fata de pretul la care au fost cumparate echipamentele aduse din China si Turcia.Ca si in primul proiect, firma fantoma din Bulgaria ar fi fost folosita de inculpatul persoana fizica doar pentru a emite in fals documente justificative de plata pe baza carora sa ateste existenta unor raporturi comerciale care nu aveau corespondent in realitate, urmate in final de decontarea fondurilor UE.Respectiva hala nu a fost niciodata functionala, iar linia de productie polistiren nu a fost pusa in functiune, nefiind create locurile de munca prevazute in proiect si in planul de afaceri. Pe circuitul financiar, inculpatul ar fi introdus si o firma din Cipru, infiintata de acesta, care i-ar fi permis accesul la sumele de bani fraudate in modalitatea prezentata.Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit ca parte civila in procesul penal, solicitand obligarea inculpatului in solidar cu beneficiarul Mira Consulting Import-Export SRL la plata sumei de 8.112.340 lei, reprezentand prejudiciul ce ar fi fost cauzat in cele doua proiecte.In vederea repararii pagubei produse, in cauza s-a dispus instituirea sechestrului, pana la concurenta sumei de 8.112.340 lei, constand in indisponibilizarea bunurilor imobile si mobile detinute in proprietate de Mira Consulting Import-Export SRL.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vrancea cu propunerea de mentinere a masurilor asiguratorii dispuse in cauza.