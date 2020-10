Politist din DNA, cartita infractorilor? Un comisar sef a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru spaga si favorizarea faptuitorului

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de Marius Eduard Moise, la data faptelor ofiter de politie judiciara din cadrul DNA (pana in martie 2020), in prezent comisar sef in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru luare de mita in forma continuata (doua acte materiale), folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si favorizarea faptuitorului.In aceeasi cauza se efectueaza cercetari penale si fata de o alta persoana, reprezentant al unei societati comerciale, pentru complicitate la cele trei infractiuni retinute in sarcina lui Moise.Procurorii anticoruptie noteaza in ordonanta ca Marius Eduard Moise, in calitate de ofiter de politie judiciara din cadrul DNA, i-ar fi pretins unui functionar din administratia publica locala, in perioada octombrie 2018 - iunie 2019, foloase necuvenite pentru altul, constand in obtinerea a doua contracte pentru firma omului de afaceri, coinculpat in cauza."In schimb, ofiterul de politie judiciara ar fi promis functionarului acces la informatii nedestinate publicitatii, respectiv date cu privire la activitatile de urmarire penala derulate intr-un dosar al DNA. In perioada 2018 - 2020, Marius Eduard Moise a utilizat un autoturism de lux inregistrat pe numele firmei in interesul careia ar fi actionat", precizeaza anchetatorii.DNA informeaza ca masura controlului judiciar, dispusa de procurori la data de 1 octombrie, a fost confirmata de instanta competenta la data de 13 octombrie, prin respingerea plangerii depuse de inculpat fata de masura mentionata.