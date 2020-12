Politist din Ilfov, retinut pentru trafic de influenta. Cerea spaga zeci de mii de euro

20.000 de euro pentru tentativa de omor

A fost prins in flagrant

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 4 decembrie 2020, a inculpatului BLEJA CORNEL, agent sef adjunct la Biroul Ordine Publica al Politiei orasului Magurele, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta (3 infractiuni )", se arata intr-un comunicat al DNA.Anchetatorii spun ca, in perioada 2015 - decembrie 2020, agentul de politie Bleja Cornel ar fi pretins si primit de la mai multe persoane sume de bani lasand sa se inteleaga ca va interveni la procurori ori la politisti pentru a ameliora conditiile raspunderii penale ori contraventionale a unor rude ale celor dispusi sa plateasca banii ceruti.Concret, in cursul anului 2015, agentul de politie Bleja Cornel i-ar fi pretins 20.000 de euro unei persoane din care ar fi primit 10.000 de euro, lasand sa se creada ca va interveni pe langa procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov pentru punerea in libertate a fiilor acestuia care se aflau in arest preventiv pentru tentativa la omor calificat.In perioada august-septembrie 2020, inculpatul Bleja Cornel ar fi pretins de la alte doua persoane suma de 300 euro si 200 lei, pentru a interveni pe langa politisti din cadrul politiei rutiere I.P.J. Ilfov, astfel incat o contraventie ce fusese savarsita de una dintre persoane sa fie tratata mai bland, respectiv sa nu i se ridice acestuia dreptul de a conduce, in conditiile in care fusese surprins circuland cu autoturismul cu o viteza de peste 160 km/h in localitate.Procurorii mai spun ca, in perioada noiembrie-decembrie 2020, inculpatul Bleja Cornel ar fi pretins 2.500 de euro de la doua persoane, lasand sa creada ca are influenta pe langa un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu pentru solutionarea favorabila a dosarului penal in care acestia erau cercetati, respectiv obtinerea unei solutii de condamnare cu suspendare si evitarea anularii permisului de conducere.La data de 3 decembrie 2020 inculpatul a si primit suma de 2.500 de euro, imprejurare in care procurorii au procedat la constatarea infractiunii flagrante.Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.Inculpatul este prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.