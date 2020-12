Una dintre cele mai tinere deputate PSD este acuzata de DNA de interventii pentru atribuirea unui contract public

Jivan a ocupat si functia de presedinte al PSD Caras-SeverinIna celasi dosar, procurorii DNA au mai trimis in judecata pe un administrator de fapt al unei societati comerciale, pentru complicitate la infractiunea de folosire a influentei ori autoritatii unei persoane care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.In rechizitoriul intocmit, procurorii prezinta pe larg cazul."In perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2020, in calitate de presedinta a organizatiei judetene a unui partid politic, inculpata Jivan Luminita Maria ar fi promis celuilalt inculpat, om de afaceri care oferta in cadrul unei proceduri de achizitii publice de lucrari de reabilitare a strazilor dintr-un oras din judetul Caras Severin, ca se va prevala de ascendentul avut asupra primarului (martor) in virtutea ierarhiei interne de partid si il va determina sa atribuie contractul societatilor controlate de omul de afaceri.Pe langa functia detinuta in partid, inculpata s-ar fi bazat si pe faptul ca ar fi contribuit la asigurarea finantarii lucrarilor ce urmau a fi facute de primarie prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI).Promisiunea inculpatei Jivan Luminita-Maria ar fi fost facuta in considerarea faptului ca omul de afaceri s-ar fi obligat sa ofere sume de bani organizatiei locale a partidului conduse de inculpata, respectiv ca acelasi inculpat sa finanteze campanii locale de presa favorabile partidului politic avand ca scop obtinerea unor avantaje electorale," arata DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Deputatul PSD, Luminita-Maria Jivan (35 de ani), a fost aleasa in Caras Severin, in 2016. Anterior, ea a lucrat director de cabinet la Consiliul Judetean Caras- Severin (2016) si director de Cancelarie al Prefectului din Caras - Severin (2013-2014).