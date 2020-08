Vlad Voiculescu: "Plangerea formulata de Alianta USR PLUS sector 5 impotriva primarului Daniel Florea va fi solutionata de DNA"

Liderul PLUS Bucuresti a postat pe Facebook o adresa transmisa USR PLUS Sector 5 de catre DNA "Va aducem la cunostinta faptul ca plangerea formulata de dumneavoastra, primita in format electronic la data de 17.08.2020 si inregistrata la institutia noastra cu numarul 9240/18.08.2020, a fost transmisa, pentru competenta solutionare, la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie", se spune documentul postat.Pe de alta parte, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunta marti pe Facebook, intr-un mesaj video, ca Tribunalul Bucuresti a respins in mod definitiv contestatia impotriva candidaturii sale pentru Primaria Sectorului 5."Tribunalul Bucuresti a respins in mod definitiv contestatia impotriva candidaturii mele la Primaria Sectorului 5. Atat magistratii de la Judecatoria Sectorului 5, cat si magistratii de la Tribunal, au constatat ca filmuletul mincinos este o minciuna si atat. Ambii procurori, si cel de la judecatorie si cel de la tribunal, au pus concluzii de respingere a contestatiei intemeiate pe filmuletul mincinos. Niciun membru si niciun sustinator real al PSD Sector 5 nu a fost implicat nici in falsificarea de semnaturi si nici in producerea acelei minciuni mascate in film", a spus el.Pe 17 august, PLUS Sector 5 a postat pe Facebook o inregistrare video conform careia ar fi fost falsificate semnaturi pentru listele depuse de PSD la alegerile locale din Sectorul 5.Ulterior, candidatul PNL sustinut de USR PLUS la Primaria Sectorului 5, Cristian Bacanu, a anuntat ca a formulat plangere penala "cu privire la modul in care oamenii de la PSD au inteles sa falsifice semnaturile pentru sustinerea echipei Firea - Florea". De asemenea, PLUS Bucuresti a anuntat ca Alianta USR PLUS Sector 5 a depus denunt penal impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, "precum si impotriva Partidului Social Democrat si tuturor persoanelor care au contribuit la vicierea procedurii" referitoare la obtinerea de semnaturi in sustinerea candidaturii.In cursul aceleiasi zile, Daniel Florea preciza ca a formulat plangere penala impotriva celor care "au fabricat hartii si filmulete mincinoase" despre strangerea de semnaturi in campania electorala, mentionand ca "infractori deghizati in politicieni" distribuie in spatiul public o serie de falsuri.