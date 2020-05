Heroina de 1,5 milioane de euro a fost gasita intr-un TIR la vama Calafat

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 24 mai, cetateanul bulgar S.I., in varsta de 38 de ani, s-a prezentat la PTF Calafat, pe sensul de intrare in Romania din Bulgaria, la volanul unui autocamion.Cu ocazia efectuarii controlului specific, actionand in baza analizei de risc, politistii au descoperit in cabina autocamionului, intr-o geanta de voiaj, mai multe pachete ce contineau aproximativ 50 kg de heroina, cu o valoare de piata de aproximativ 1,5 milioane euro.Soferul a declarat ca geanta de voiaj nu ii apartine, fiindu-i inmanata de un prieten, in vederea transportarii acesteia in Elvetia.Drogurile au fost ridicate de catre lucratori BCCO Craiova si trimisa spre expertiza la Laboratorul de Analiza si Profil al Drogurilor din cadrul IGPR.Cetateanul bulgar a fost retinut si va fi prezentat luni Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.