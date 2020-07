Amenzi si dosare penale dupa controalele de noaptea trecuta. Droguri descoperite la Vama Veche, festival cu nereguli la Brasov

La activitati au participat peste 5.000 de politisti, aproximativ 2.000 de jandarmi , 390 politisti de frontiera , 200 cadre ISU, 1456 politisti locali, 96 reprezentanti din cadrul ANSVSA, 46 inspectori ANPC , 96 reprezentanti ai structurilor Ministerului Sanatatii, 59 angajati ai Ministerului Muncii, 15 oficiali din cadrul Ministerului Transportului, dar si reprezentanti ai autoritatilor publice locale.Au fost aplicate 1.781 sanctiuni contraventionale, in valoare de 821.735 lei. De asemenea, in cadrul actiunilor desfasurate au fost aplicate 470 sanctiuni contraventionale, in valoare de 180.440 lei, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, conform Legii nr. 61/1991.In judetul Brasov a fost organizat un festival unde au fost constatate mai multe nereguli privind nerespectarea masurilor impuse in context COVID-19, fiind aplicate 8 sanctiuni contraventionale in valoare de 45.000 de lei. Totodata, s-a dispus masura de suspendare temporara a activitatii agentului economic pentru nerespectarea regulilor de igiena si de depozitare a produselor alimentare.Administratorilor unui club din capitala le-au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 24.750 lei, fiind dispusa si masura complementara de suspendare a activitatii conform legii 349/2002, de catre Politia Sectorului 3 Bucuresti, pentru nerespectarea cu repetabilitate a prevederilor privind interzicerea fumatului in localurile publice. Au fost confiscate bauturi alcoolice in valoare de 11.600 lei.In judetul Constanta, in localitatea Vama Veche, politistii au organizat o actiune pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri . Au fost constatate 11 infractiuni privind detinerea de droguri de risc si de mare risc si confiscate comprimate de Ecstasy, tigarete si plicuri de cannabis, ketamina si MDMA.