Sapte persoane, arestate preventiv pentru trafic si consum de droguri

Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii luni de DIICOT , politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si procurorii DIICOT - Birou Teritorial Salaj, in colaborare cu politisti din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Oradea si Cluj-Napoca, au efectuat sambata, 16 perchezitii domiciliare si noua auto, in judetele Salaj si Cluj, fiind vizate persoane banuite ca ar fi procurat, detinut si comercializat droguri de mare risc, droguri de risc, respectiv substante susceptibile de a avea efecte psihoactive."In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate sase plicuri cu substanta pulverulenta (cocaina) si substante susceptibile de a avea efect psihoactiv, 29 de comprimate de ecstasy, un recipient cu seminte, trei cantare electronice, doua rasnite, un grinder, patru sabii, o maceta, trei cutite, 19 telefoane mobile, 18 cartele telefonice, 7 stick-uri, 4 laptop-uri, 3 tablete, un card bancar, 23.950 de lei, 100 de euro si diferite inscrisuri. Pentru 49 persoane, au fost puse in aplicare mandate de aducere, la sediul DIICOT- BT Salaj", se precizeaza in comunicatul de presa.Potrivit sursei citate, procurorul de caz a dispus, fata de sapte persoane, cu varste cuprinse intre 21 si 37 de ani, luarea masurii retinerii pentru 24 ore, sub aspectul comiterii infractiunilor de trafic si consum de droguri de mare risc, trafic si consum de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Acestea au fost prezentate Tribunalului Salaj, fiind arestate preventiv, duminica, pentru 30 zile."Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane si de sprijinul politistilor din judetele Salaj, Maramures si Bistrita Nasaud. La activitati, au mai participat jandarmi din judetele Salaj si Cluj, precum si trei echipe canine din cadrul Directiei Regionale Vamale Cluj. In continuare, sunt desfasurate activitati specifice, avand ca scop documentarea si probarea intregii activitati infractionale desfasurate, cu precizarea ca, pe toata durata activitatilor de urmarire penala, persoanele in cauza beneficiaza de prezumtia de nevinovatie", se mai arata in comunicatul mentionat.