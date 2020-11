Captura importanta de droguri de risc aduse din Spania. Trei persoane retinute de DIICOT Alba Iulia

Drogurile ar fi fost trimise din Spania in Romania printr-o societate de coletarie din Sebes."La data de 23 noiembrie 2020, in localitatea Sanandrei, judetul Timis, politistii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au depistat 4 persoane, cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani, toate din judetul Timis, banuite de introducerea in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc. Din cercetari a rezultat ca cei 4 ar fi introdus in tara 2,97 kilograme de droguri, prin intermediul unei societati de coletarie din municipiul Sebes, cu scopul de a le distribui unor consumatori de droguri din Romania", se mentioneaza in comunicat.In urma a patru perchezitii domiciliare efectuate in cauza, au mai fost descoperite 1,9 kilograme de canabis , precum si cantare electronice, pungi destinate comercializarii drogurilor, telefoane si inscrisuri potrivit carora o parte din substantele interzise ar proveni din Spania.Dupa audierea celor patru barbati de catre procurorul DIICOT Alba Iulia, fata de trei dintre acestia a fost dispusa retinerea pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventiva.Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale. Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara.