Cea mai mare captura de heroina din istoria Romaniei. Drogurile, de inalta puritate, au ajuns in portul Constanta VIDEO

Destructurarea unei grupari infractionale

Infrastructura de transport sofisticata si complexa

Colaborare cu Europol si Eurojust

Drogurile, cu o inalta puritate, au fost transportate in containere care au ajuns in portul Constanta pe cale maritima. Heroina avea ca destinatie tari din vestul Europei, au punctat autoritatile romane.La data de 20 mai 2021, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, la membri unei grupari banuite de trafic international de heroina.De asemenea, in au fost efectuate, ieri, 5 perchezitii domiciliare, in 2 tari din vestul Europei, pentru documentarea activitatii infractionale a aceluiasi grup infractional.In cauza, cercetarile au demarat in luna iulie 2020, cand politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au initiat o cauza penala pe linia combaterii traficului international de droguri de mare risc - heroina, instrumentata impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala.In cadrul operatiunii, initiata si coordonata de Serviciul Antidrog al D.C.C.O., s-au derulat actiuni operative in state membre UE (Ungaria, Germania, Franta etc.) si in Romania.Activitatile s-au desfasurat pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate implicate in traficul de droguri si au presupus un efort conjugat si sincronizat la nivelul statelor membre care au participat la derularea operatiunii.In cadrul acestei operatiuni, la data de 10 mai 2021, s-a reusit efectuarea unei capturi istorice de heroina, in Romania, respectiv 1.452 de kilograme, in Portul Constanta, care ar fi fost transportate, pe ruta Iran-Romania, disimulate in 2 containere cu materiale de constructie, cu destinatia finala vestul Europei. Valoarea drogurilor este de 45.000.000 de euro, fiind a doua cea mai mare captura de heroina din Uniunea Europeana, din ultimii ani.Pana in prezent, au fost depistati 9 membri ai gruparii infractionale organizate, printre care si liderul acesteia, urmand a fi luate masuri procesuale corespunzatoare.Liderul grupului infractional ar fi stabilit o infrastructura de transport si comert sofisticata si complexa, pentru a facilita transportul unor cantitati mari de droguri, de la unitatile de productie, la cele de distributie din Europa.El ar fi controlat un numar semnificativ de companii, depozite si camioane, in mai multe tari din UE si ar fi organizat un flux de mai multe tipuri de bunuri legale, pentru a ascunde traficul de droguri.Marfa legala ar fi fost folosita pentru a ascunde drogurile sau pentru a justifica deplasarea camioanelor intre facilitatile sale.Toate aceste actiuni au fost menite sa induca in eroare autoritatile si sa ingreuneze orice potentiala investigatie.In cadrul actiunii, a fost implicat operational Europol si Eurojust. Activitatile au fost sprijinite de atasatul de afaceri interne al MAI la Europol. Europol a detasat, pe parcursul operatiunii, un analist senior in Romania, iar, din Romania, se afla in misiune, in vestul Europei, 3 ofiteri de politie , pentru a facilita comunicarea intre statele implicate si coordonarea operatiunii.Politistii romani au participat la coordonarea activitatilor in Centrul de Coordonare al Misiunilor din cadrul Politiei Regatul Tarilor de Jos.Operatiunea s-a derulat cu implicarea Directiei Operatiuni Speciale, Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, specialistilor din cadrul Directiei Generale a Vamilor, dar si cu participarea autoritatilor din cadrul celorlalte State Membre.