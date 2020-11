Cinci romani care transportau cocaina furnizata de cartelul Sinaloa din Mexic in Marea Britanie, condamnati la 46 de ani de inchisoare. Interceptarile SRI, eliminate din dosar

Hotararea a fost pronuntata vineri, 6 noiembrie 2020, la Tribunalul Bistrita-Nasaud.Negrea Marius Dorel (liderul gruparii) a primit pedeapsa rezultanta de 15 ani si 3 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat. Instanta a mai dispus confiscarea de la acesta a sumei de 276.000 euro.Pop Ilie Sorin si Zsigmond Francisc au primit, fiecare, 9 ani de inchisoare, iar Cociobea Alexandru a primit pedeapsa rezultanta de 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru complicitate la trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat. Costea Costel a fost condamnat la 4 ani, pedeapsa care se va executa tot in regim de detentie. Totalul condamnarilor este de aproape 46 de ani de inchisoareGruparea din care faceau parte romanii ar fi avut legatura cu Cartelul Sinaloa, din Mexic, condus in perioada sa de glorie de "El Chapo" Joaquim Guzman, unul dintre cele mai violente si mai puternice din lume. Romanii erau soferi pe autocamioane si au devenit carausi de cocaina si alte droguri, intre Olanda si Marea BritanieInstanta a exclus de la dosar toate interceptarile realizate cu sprijinul SRI. "Constata nulitatea absoluta a punerii in executare a mandatelor de supraveghere tehnica aferente autorizatiilor emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr.437 D/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Structura Centrala-Sectia de Combatere a Traficului de Droguri, respectiv: nr.006026/22.12.2015.(...) Exclude din materialul probator procesele-verbale de consemnare a rezultatelor si inscrisurile rezultate din activitatile de supraveghere tehnica mentionate. Dispune indepartarea de la dosarul cauzei a inscrisurilor aferente punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica mentionate, in privinta carora s-a constatat nulitatea absoluta, a suportilor care contin interceptarile mentionate, si eliminarea redarii continutului acestor convorbiri si a referirilor la acestea", se mentioneaza in minuta. Cei cinci mai trebuie sa plateasca si cheltuieli judiciare in valoare totala de 106.000 lei. Toti inculpatii sunt in arest preventiv, instata reducand din pedepse perioadele de arest preventiv, din septembrie 2017. Hotararea poate fi contestata la Curtea de Apel Cluj-Napoca.Potrivit anchetatorilor, liderul gruparii (Negrea Marius Viorel) ar fi avut legaturi cu furnizori de cocaina din America de Sud si cu clienti din Marea Britanie. Ziarul britanic The Times scria in 2017, citand National Crime Agency, ca o ramura europeana a cunoscutului cartel a format o alianta cu o grupare cu nume neindentificat din Romania, capabila "sa aduca saptamanal cantitati mari de cocaina in Marea Britanie, folosind autotrenuri".In luna septembrie a anului 2017, o ampla actiune a fortelor de ordine romane in cooperare cu cele internationale s-a desfasurat in mai multe state din Europa. In paralel au mai fost efectuate perchezitii in Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt si in Germania, Marea Britanie si Olanda de catre procurorii DIICOT si fortele de ordine de la Europol si Eurojust. Potrivit procurorilor DIICOT, din cercetari ar fi reiesit ca liderul gruparii avea legaturi cu furnizorii de cocaina din America de Sud si cu clienti din Marea Britanie. Cercetarile au fost initiate in luna februarie 2016, iar pentru documentarea activitatii infractionale a fost demarata o cooperare internationala, prin intermediul Europol si Eurojust, cu Germania, Marea Britanie, Spania, Belgia si Olanda."Fata de inculpatul Cociobea Alexandru s-a retinut ca in luna ianuarie 2017 a aderat la grupul infractional organizat constituit in luna decembrie 2016 de catre inculpatii Negrea Marius-Viorel, Zsigmnod Francisc si altii, grup infractional organizat pe care l-a sprijinit prin actiunile sale de pe teritoriul Romaniei dar si din strainatate. In luna februarie 2017 inculpatul a recrutat doi cetateni romani pe care i-a prezentat coordonatorului grupului infractional, pentru a efectua transporturi de droguri de mare risc (cocaina din Belgia in Marea Britanie), imprejurari in care a fost recompensat cu sume de bani (peste 9.500 euro).In cadrul grupului infractional organizat, cu intentie, inculpatul a ajutat la traficarea a cantitatii de aproximativ 21 kilograme cocaina, prin sprijinul acordat conducatorului unui autotren, cetatean roman, pentru a transporta din Olanda in Marea Britanie cantitatea de cocaina, insa pe traseu, la data de 03.09.2017, autoritatile britanice (o echipa din cadrul National Crime Agency) au controlat autotrenul, ocazie cu care a fost gasita, in interiorul remorcii, disimulata in captuseala unei canapele, cantitatea de cocaina", au precizat procurorii DIICOT.Negrea Marius asigura transportul de droguri, cannabis, ketamina si cocaina din America de Sud in Marea Britanie. Acesta folosea soferi de TIR de origine romana, care asigurau transportul pe teritoriul tarilor europene. "Buzunarele" unde erau ascunse drogurile erau confectionate in Germania, de catre doi romani si un german. In primavara anului 2017 au fost prinsi 17 membri ai acestei grupari. Alti doi cetateni romani si unul german au fost retinuti in Germania, in Marea Britanie a fost arestat un refugiat din tarile arabe, care era responsabil cu distributia in regat, in Olanda a fost arestat alt cetatean roman, la fel si in Belgia.Procurorii DIICOT au precizat ca, in luna decembrie 2016, Negrea a constituit impreuna cu inculpatii Zsigmond Francisc si S. C. G. (cercetat de autoritatile germane), la initiativa sa, un grup infractional organizat, ce a actionat de pe teritoriul Romaniei dar si din strainatate, in cadrul caruia fiecare trebuia sa desfasoare activitati specifice pentru preluarea drogurilor, realizarea transporturilor de droguri de risc si de mare risc pana la destinatar, precum si predarea lor la destinatie, pentru a obtine importante sume de bani, cu scopul de a trafica droguri de risc (ketamina si cannabis) si de mare risc (cocaina). Din cercetari, a reiesit ca inculpatul Negrea Marius Viorel, liderul gruparii, a avut legaturi cu furnizori de cocaina din America de Sud si cu clienti din Marea Britanie.Pentru transportul drogurilor era preferata ruta Olanda-Marea Britanie, fiind folositi conducatori de autotrenuri cetateni romani, angajati la diverse companii de transport . Pana la data actiunii, au fost capturate peste 200 de kg. de canabis , 50 de kg. de ketamina si 55 de kg. de cocaina de catre autoritatile din Spania, Franta si Marea Britanie.