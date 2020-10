VIDEO Dosarul "Cocaina pentru manelisti": drogurile erau aduse din Belgia cu ajutorul unor carausi care le transportau in stomac

Unul dintre cei doi mai facuse inchisoare pentru trafic de droguri "La data de 25.10.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 2 inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de mare risc.In cauza s-a retinut faptul ca cei doi inculpati au desfasurat activitati de trafic de droguri de mare risc pe raza municipiului Bacau", transmite Politia Romana intr-un comunicat de presa.Cei doi barbati au fost prinsi in flagrant , sambata, 24 octombrie 2020, pe o strada din municipiul Bacau, in timp ce incercau sa vanda 100 de grame de cocaina, ambalata in 12 casete de plastic, pentru 5.000 de euro.Ulterior, a fost ridicat pentru cercetari si autoturismul celor doi, in valoare de aproximativ 15.000 de euro, in interiorul caruia a fost gasita si ridicata inca o caseta din plastic, ce continea aproximativ 9 grame de cocaina.De asemenea, au fost ridicate, pentru cercetari, si doua telefoane mobile si doua cartele SIM.In cauza, pe parcursul investigatiilor, au fost capturate alte 8 grame de cocaina.Din investigatii s-a constatat ca drogurile erau aduse din strainatate prin carausi. Acestia inghiteau capsulele cu cocaina pentru a nu fi prinsi la un eventual control la granita.Ajunsi la destinatie, drogurile erau eliminate din organismul carausilor si vandute pe piata neagra.Citeste si: