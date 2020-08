Cum ajung drogurile din Spania in Germania, prin Romania. Povestea tinerei care a plecat in strainatate muncitoare si s-a intors caraus

Un dosar de trafic de droguri solutionat in prima instanta la Tribunalul Arad scoate la iveala modul in care droguri de risc sunt transportate din Spania in Romania cu autocarul si trimise mai apoi in Germania. Potrivit adevarul.ro, ancheta in acest caz a inceput in noiembrie 2019, cand un autocar cu romani veniti din Spania a fost oprit in vama pentru un control amanuntit al bagajelor.In bagajul unei tinere de 24 de ani a fost gasit un colet cu sase kg de cannabis. Potrivit sursei citate, tanara prinsa cu drogurile in bagaj a declarat ca in octombrie 2019 a plecat impreuna cu prietenul ei in Spania, in Alcatras, pentru a se angaja, iar pentru ca nu au gasit locuri de munca a acceptat sa transporte un bagaj in Romania, despre care nu i s-a spus, initial, ce contine.Ulterior, tanara si-a dat seama ca e vorba de cannabis. Tanara a declarat ca la o zi dupa ce a plecat cu drogurile din Spania spre Romania ar fi trebuit sa plece cu un colet spre Romania si prietenul ei. Traficanta le-a mai declarat anchetatorilor ca a primit drogurile stiind doar ca trebuie sa le aduca in Romania la Liviu Petru Budin, care urma sa ii ofere la destinatie 600 de euro. Tanara a mai declarat ca a decis sa efectueze acel transport pentru ca nu avea bani si era insarcinata in luna a treia, mai arata adevarul.ro.Sursa citata mai dezvaluie ca Liviu Petru Budin, care avea rolul de monitorizare a carausilor de la intrarea in Romania pana la plecarea drogurilor spre Germania le-a declarat procurorilor ca "jobul" sau era sa asigure transportul cu "marfa", cu autoturisme taxi , sa faciliteze depozitarea drogurilor si mai apoi sa monitorizeze livrarea de catre carausi in Germania.Budin a mai aratat ca a fost "angajat" in reteaua de trafic international de droguri de patru luni, perioada in care au fost realizate 10 transporturi de cannabis pe ruta Spania-Romania-Germania. Tanarul de 34 de ani a mai declarat ca niciodata in activitatea sa de supraveghere a traseului drogurilor nu a exercitat presiuni fizice sau psihice asupra carausilor.In procesul judecat in prima instanta la Tribunalul Arad, cei doi au recunoscut faptele. Tanara prinsa cu drogurile asupra sa a primit patru ani de inchisoare cu executare pentru introducerea in tara de droguri de risc, iar tanarul care avea rolul sa o monitorizeze a primit trei ani cu suspendare pentru complicitate."Instanta va avea in vedere conduita buna a inculpatilor anterior comiterii faptelor, cat si atitudinea cooperanta adoptata pe parcursul prezentului proces penal, gradul de pericol social al infractiunilor savarsite, reprezentat de sfera relatiilor sociale ocrotite si prin prisma efectelor drogurilor de risc asupra sanatatii. Din acest punct de vedere, instanta va retine ca inculpata a traficat international o cantitate mare de droguri, urmand sa o transporte in continuare spre Germania, dar si faptul ca a detinut aceasta cantitate mare de drog si pe teritoriul Romaniei", se arata, potrivit adevarul.ro , in sentinta Tribunalului Arad, care nu este definitiva, fiind atacata cu apel la Curtea de Apel Timisoara, unde procesul este pe rol.