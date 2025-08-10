Doi tineri din Dambovita care cultivau canabis in gradina, retinuti (Video)

Vineri, 01 Iulie 2011, ora 11:41
Doi tineri din comuna Uliesti, din judetul Dambovita, au fost retinuti fiind suspectati de trafic de droguri de risc dupa ce politistii, in urma unor perchezitii, au descoperit ca au plantat 88 de plante de canabis, in gradina.

In urma cercetarilor, cei doi sunt suspectati ca, in perioada martie-iunie, au procurat seminte de cannabis pe care ulterior le-au cultivat in apropierea locuintelor lor, in scopul obtinerii de droguri ce urmau sa fie comercializate pe raza judetului Dambovita si a municipiului Bucuresti, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

In cursul zilei de joi, politistii, sprijiniti de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Dambovita, au descins la locuintele lui B. F., de 30 de ani si D. R., de 24 de ani, ambii din comuna Uliesti, in urma perchezitiilor domiciliare fiind gasite 88 de plante de cannabis cultivate in gradinile locuintelor acestora.

Culturile de cannabis se intindeau pe suprafata de 100 mp fiecare, plantele fiind cultivate in zone cu vegetatie inalta si copaci, pentru a nu putea fi observate. Plantele de cannabis au fost ridicate in vederea expertizarii.

Pe numele celor doi a fost emisa ordonanta de retinere pe 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc, urmand, ulterior, sa fie prezentati Tribunalului Dambovita cu propunere de arestare preventiva.

