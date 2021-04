Traficanti de droguri, retinuti de politie incercand sa arunce in Dunare trei saci cu cannabis

"La data de 30.04.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 2 inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.In cauza s-a retinut faptul ca, inculpatii au infiintat, intr-un imobil situat pe raza municipiului Galati, o cultura de plante de cannabis, in vederea comercializarii acestora catre diversi consumatori.La data de 29.04.2021, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati au depistat cei 2 inculpati, in parcarea amenajata pe Faleza Dunarii din Galati, in timp ce incercau sa descarce dintr-un autoturism si sa arunce in Dunare 3 saci continand 400 plante de cannabis, cu masa totala de 57,7 kilograme.La data de 29.04.2021, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Galati au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate documente, telefoane mobile, suma de 10.900 de lei, precum si diferite echipamente necesare cultivarii plantelor de cannabis.Ulterior, la data de 30.04.2021, a fost efectuata a sasea perchezitie domiciliara, la o alta adresa de pe raza municipiului Galati, la o proprietate pe care unul dintre inculpati o inchiriase, unde au fost descoperite instrumente pentru cultivarea indoor a canabisului.In cursul zilei de astazi, Tribunalul Galati a dispus arestarea preventiva a celor doi inculpati, pentru o perioada de 30 de zile", au transmis Politia si DIICOT.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, precum si al celor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati - Serviciul Criminalistic.