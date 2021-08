De ce este imposibil de pedepsit un șofer drogat în România. Teatrul jucat de polițiști în trafic cu drug-testul

Specialiștii consultați de Ziare.com, un medic legist și un avocat, au precizat că Drug Testul nu este altceva decât un dispozitiv care poate indica prezența unor substanțe, dar proba în sine nu este concludentă și nu are valoare în instanță. Cu toate acestea produce urmări.Totuși, odată ce un șofer testat obține un rezultat pozitiv pentru consumul de droguri, polițistul reține permisul și interzice dreptul de a conduce persoanei în culpă până la soluționarea cauzei.Medicii legiști recunosc faptul că dispozitivul Drug Test folosit de Poliția Română, deși este omologat, nu produce un rezultat cert și imbatabil , fiind doar un indicator al consumului de droguri."Este doar o probă orientativă, care trebuie completată obligatoriu cu o analiză a probei de sânge. Doar proba de sânge este relevantă și se face la Institutul de Medicină legală. Consumul de droguri, să știți, lasă urme în sânge o perioadă foarte lungă de timp. Pot fi depistate în sânge chiar și după o lună sau mai mult de la momentul consumului, iar în cazul anumitor droguri, cum este cocaina sau heroina, urmele rămân o perioadă și mai îndelungată. În cazul analizelor de sânge nu există confuzie. Analiza din sânge spune clar ce substanță este, dar și doza", a explicat pentru Ziare.com un medic legist.Rezultatul Drug Test-ului nu este imbatabil în fața instanței, chiar dacă dispozitivul este omologat, susțin juriștii consultați de Ziare.com. Pentru ca un dosar penal să fie deferit justiției și să se finalizeze cu o condamnare este obligatoriu ca analiza de sânge, respectiv urină, să confirme rezultatul indicat de Drug Test."Este doar un rezultat orientativ (indicatorul Drug Test n.r.), nu este ceva ce poate fi folosit în instanță. Proba de sânge este semnificativă. Aparatul constată că există niște urme, dar nu stabilește cu exactitate. Probele de sânge sunt relevante pentru un dosar penal și în instanță nu se poate ajunge fără acest rezultat”, a explicat avocatul Vlad Nichita.Acesta a precizat că polițistul nu poate obliga un șofer să meargă la o unitate medicală pentru prelevare de probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise, dar persoana în cauză va suporta consecințe penale.”Tu ai posibilitatea să refuzi recoltarea, polițistul nu te poate obliga, dar în momentul acela ți se reține o infracțiune mai gravă, refuz de recoltare care se pedepsește cu închisoare între 1 și 5 ani”, a explicat avocatul.Drug Test se folosește de către polițiștii români din anul 2019. Deocamdată nu există o statistică cu privire la numărul șoferilor care au fost trimiși în judecată pentru consum de droguri la volan și care au și fost condamnați pentru asta.Este important de reținut și faptul că rezultatele probelor de sânge de la Institutele Medico Legale nu vin de pe o zi pe alta și nu ajung la persoana în cauză, ci merg direct la Poliție. Rezultatele pot fi gata în câteva zile sau chiar luni sau ani, în funcție de cum se face plata între cele două instituții Poliție și IML.Până la venirea rezultatelor de la medicina legală, dosarul stă în așteptare la poliție, perioadă în care șoferul nu are dreptul de a conduce.În cazul în care rezultatul probelor de sânge și/sau urină nu relevă consumul de droguri, dosarul se finalizează cu clasarea cauzei, soluția dată exclusiv de un procuror . Este și asta o procedură de durată.Testarea cu Drug Test se face din salivă, acesta putând detecta 6 tipuri de droguri. Dacă la testarea cu acest aparat rezultatul a fost pozitiv, persoana va fi condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice care vor stabili cu exactitate substanța psihoactivă.”Menționăm faptul că la testarea cu Drug Test nu este relevantă concentrația, iar Codul Penal sancționează cu închisoarea de la unu la 5 ani sau amendă persoana aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere”, potrivit politiaromana.roPrimul conducător auto, aflat sub influența unor substanțe psihoactive, a fost un tânăr de 20 de ani, depistat de polițiștii Biroului Rutier Bistrița cu ajutorul aparatului Drug Test în data de 16 iulie 2019.Drug Testul folosit de Poliția Română poate identifica: Amfetamină, Benzodiazepină, Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), Cocaină, Metamfetamină, Opiacee, Metadonă, Ketamină. Un șofer de 25 de ani, din Targu-Jiu , căruia i s-a făcut dosar penal pentru consum de droguri, a reușit să demonstreze că polițiștii s-au înșelat, analizele toxicologice demonstrând că, de fapt, luase Paracetamol și metaboliți.A reușit însă să învingă sistemul după patru luni.