FOTO VIDEO 751 de kilograme din "drogul jihadului", gasite pe un vapor in Portul Constanta. Captura valoreaza peste 60 de milioane de euro

In urma cercetarilor, a fost identificata o nava care transporta doua containere ce contineau 40 de tone de produse nealimentare, expediate din Portul Latakia, Siria, care a tranzitat Turcia si care avea ca destinatie finala Portul Constanta. La data de 30 august 2020, nava a ancorat in Portul Constanta, iar containerele au fost descarcate.In urma perchezitionarii containerelor, in baza ordonantei emise de catre procurorii DIICOT - Structura Centrala, intr-unul dintre acestea au fost descoperite cantitatile de aproximativ 1,5 tone de hasis si 751 de kg. de pastile de captagon (4.024.250 de pastile de captagon).Drogurile identificate erau disimulate intre recipientele de carton cu marfa transportata legal, astfel incat sa se evite descoperirea acestora prin mijloace tehnice specifice de detectare a acestor substante. Marfa de acoperire, sapun organic cu o densitate foarte mare, avea menirea de a masca drogurile.Potrivit DIICOT, comprimatele de tip captagon, cunoscut si sub denumirea de "drogul jihadului", au, in mod uzual, un continut ridicat de amfetamina. Valoarea de piata a drogurilor capturate este de aproximativ 60.000.000 de euro.In prezent, procurorii DIICOT - Structura Centrala efectueaza cercetari cu privire la mai multe persoane, cetateni romani si straini, pentru a se stabili implicarea acestora in organizarea transportului de droguri. Activitatile au fost efectuate in cooperare cu United States Drug Enforcement Administration (DEA).In cadrul operatiunii s-a beneficiat si de sprijinul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea.Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de Procedura Penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Investigatiile au fost realizate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog si Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime