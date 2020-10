Opt traficanti de droguri care vindeau substante interzise la petreceri private au fost retinuti. Politistii au gasit la perchezitii si doua pistoale airsoft

Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ), procurorii DIICOT Piatra Neamt au retinut opt persoane pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc, in forma continuata, trafic de droguri de risc, in forma continuata, detinere fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu, conducere a unui autovehicul sub influenta drogurilor si punerea la dispozitie a unui imobil pentru consum ilicit de droguri."In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada martie - octombrie 2020, inculpatii au desfasurat activitati de trafic de droguri de risc pe raza municipiului Piatra Neamt, fie catre diferiti consumatori, fie in cadrul unor petreceri private organizate de catre acestia", se arata in comunicat.Procurorii DIICOT au facut noua perchezitii domiciliare si noua perchezitii auto, in municipiul Piatra Neamt, in urma carora au fost ridicate 1,6 kilograme de cannabis, zece dispozitive de maruntit droguri, sumele de 2.200 de lei si 800 de euro, doua cantare electronice, 19 telefoane mobile, un seif si doua pistoale tip airsoft.De asemenea, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamt, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, au realizat o actiune de prindere in flagrant a unei persoane in timp ce detinea in autoturism mai multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv, cu aspect de cannabis, resturi de tigarete confectionate artizanal si doua dispozitive de maruntire.Marti, Tribunalul Neamt a dispus arestarea preventiva a doua persoane, cinci dintre acestea au fost arestate la domiciliu, iar o persoana este ancheta sub control judiciar.