Perchezitii de amploare la traficantii de droguri din Buzau si Galati. 16 persoane au fost duse la audieri

Actiunea a vizat persoane din judetele Buzau si Galati, cu varste cuprinse intre 22 si 37 de ani, banuite de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efect psihoactiv.Din cercetari a reiesit ca, in perioada noiembrie 2019 - august 2020, mai multe persoane din Buzau ar fi achizitionat substante psihoactive de la un barbat din Galati, in varsta de 25 de ani. Ulterior, le-ar fi revandut catre cumparatori din municipiul Buzau si din localitatile limitrofe (Movila Banului, Sapoca, Cernatesti, Gheraseni si Costesti).In urma perchezitiilor, au fost ridicate 1,2 kg substante psihoactive, recipiente ce contineau substante utilizate la prepararea produsului finit, bani (7.150 de lei si 400 de euro) si telefoane mobile.Au fost puse in executare 16 mandate de aducere, persoanele urmand a fi audiate pentru luarea masurilor legale.Cercetarile sunt continuate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Buzau, sub aspectul comiterii infractiunilor de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive, fara autorizatie.Activitatile au beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Totodata, la actiune au participat si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti, Galati, Ialomita, Vrancea, Braila si Dambovita, politisti din cadrul Politiei municipiului Buzau, precum si jandarmi din Bacau, Ploiesti si Buzau.