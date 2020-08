Sase tineri au fost retinuti de DIICOT, in Constanta, pentru trafic de droguri

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizare Constanta - Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, au desfasurat miercuri o actiune pe linia combaterii infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in Constanta.Politistii au surprins in flagrant delict doi barbati, de 23 si 24 de ani, in timp ce ar fi incercat sa vanda 20 de comprimate de ecstasy si un gram de cannabis."Din cercetari a reiesit ca cei doi ar fi procurat comprimatele ecstasy de la un alt barbat, de 20 de ani, caruia urmau sa ii achite contravaloarea acestora, dupa ce le-ar fi vandut. In jurul orei 22.30, politistii din cadrul BCCO Constanta l-au prins in flagrant delict si pe tanarul de 20 de ani, in timp ce ar fi primit contravaloarea comprimatelor ecstasy de la barbatul de 24 de ani", se arata in comunicat.In noaptea de miercuri spre joi, politistii au surprins in flagrant delict alti doi barbati, de 20 si 21 de ani, in timp ce ar fi incercat sa vanda 50 de grame de cannabis, 17 grame de MDMA si 2,5 grame de cocaina, precum si un tanar de 21 de ani, care avea asupra sa 186,7 grame de cannabis.Joi dimineata, politistii de Combatere a Criminalitatii Organizate au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, iar la una din locuinte au fost descoperite 13 doze de cannabis.Cei sase tineri au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc, urmand sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.