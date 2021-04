"Cine tace traieste" - dictonul mafiot al unui interlop din Sibiu traficant de droguri. Cont de Facebook inspirat din filme cu gangsteri

Liderul inspirat de principiile mafiei

Barurile Seven si Luxor - locurile de aprovizionare cu droguri

Pedepsele definitive applicate de instantele de judecata:

11 inculpati au primit in total 44 de ani de inchisoare in regim de detentie, sapte au fost condamnati la peste 12 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, iar doua persoane au primit amenda penala. De asemenea, un barbat a primit inchisoare cu executare, dar instanta a constatat ca acesta a executat pedeapsa aplicata in arest preventiv. In total ar fi 57 de ani de inchisoare.In 11 iulie 2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au efectuat un numar de 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Sibiu (20 de perchezitii) si a municipiului Cluj-Napoca (4 perchezitii), in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic international de droguri de risc si trafic international de droguri de mare risc.Potrivit rechizitoriului, incepand cu anul 2016, la nivelul judetului Sibiu s-a constituit o grupare infractionala ce a avut ca initiator o persoana (Avram Robert Gabriel zis "Robi") cunoscuta si anterior cu preocupari pe linia traficului de substante cu efect psihoactiv, grupare ce avea ca scop traficul de substante stupefiante si acapararea "pietei" de " etnobotanice " din municipiul Sibiu.Acesta incerca sa se "ghideze" inclusiv dupa principii ale mafiei, printre care si binecunoscutul "motto" al acesteia: "Cine tace traieste"/"Chi tace campa", pe care il avea trecut la profilul de facebook ce-l folosea in mod curent si pe care inclusiv si l-a tatuat in partea stanga a pieptului.De asemenea, acesta folosea si profilul de Facebook sub pseudonimul "Anthony Mirra", exclusiv pentru activitati infractionale (inspirat de gangster-ul celebru italiano-american cu acest nume, din familia de crima organizata "Bonano", care avea reputatia unui criminal fara scrupule, cu accese violente imprevizibile, cunoscut si ca "knife man" - omul cu cutitul).Acesta se afla in Penitenciarul Deva, in arest preventiv, dupa ce a ucis in septembrie 2020 un fost prieten al sau de 28 de ani, martor in dosarul de trafic de droguri. Roby scapase de o pedeapsa anterioara si era plasat in arest la domiciliu. A plecat de acasa si l-a omorat pe Santo Mihai Dan, dupa ce l-a injunghiat cu cutitul in zona inimii. Dosarul de omor este pe rolul Tribunalului Sibiu.Robi era cunoscut in randul consumatorilor de pe raza mun. Sibiu ca fiind unul dintre principalii dealeri de substante susceptibile de a avea efect psihoactiv. La cererea consumatorilor, acesta putandu-le furniza atat comprimate ecstasy cat si cannabis. Acesta este cunoscut cu accese de violenta fizica deosebita, folosind in special cutitul, accese de violenta indreptate atat impotriva consumatorilor sau altor dealeri de substante stupefiante, dar si impotriva altor persoane cu care nu avea legatura pe aceasta linie a traficului de droguri, totul la adapostul faptului ca face parte dintr-un grup infractional.In cadrul gruparii, acesta era persoana care ii aproviziona pe ceilalati, procurandu-si substantele susceptibile de a avea efect psihoactiv in special din mun. Cluj-Napoca, deplasarile care erau facute, in unele cazuri, inclusiv impreuna cu Canciu Sorin Constantin cu autoturismul acestuia sau condusi de alte persoane la care apelau in acest sens.Membrii gruparii se aprovizionau cu substante stupefiante si din afara tarii, pe care le comandau pe internet ("dark net") si care le erau livrate in Romania prin intermediul serviciilor postale si al firmelor de curierat (in acest sens fiind si interceptat un colet cu cananbis). De regula substantele stupefiante erau procurate de catre initiatorul gruparii infractionale si apoi vandute prin intermediul celorlalti membrii ai gruparii sau direct catre consumatori, ori chiar alti dealeri, nu numai din judetul Sibiu, dar si din judetele invecinate.Locul de intalnire si planificare a activitatilor infractionale erau doua baruri - Seven si Luxor - situate in acelasi imobil din municipiul Sibiu (de unde se facea si distributie a substantelor stupefiante), administrate de catre unul dintre membrii gruparii.In randul consumatorilor de droguri a devenit de notorietate faptul ca barurile respective, unde se strangeau membrii gruparii, erau folosite si pentru tranzactionarea drogurilor, distributia facandu-se inclusiv prin intermediul barmanilor de serviciu. Pe langa Avram Robert Gabriel, ceilalti lideri ai gruparii erau Canciu Sorin Constantin, Dinescu Alexandru Gheorghe, Mirea Adrian si Nita Florin.Liderii gruparii erau cunoscuti avand accese de violenta fizica deosebita, folosind in special arme albe - cutit, accese de violenta indreptate atat impotriva consumatorilor sau altor dealeri de substante stupefiante, dar si impotriva altor persoane cu care nu aveau legatura pe aceasta linie a traficului de droguri, motivat de faptului ca fac parte dintr-un grup infractional. Acestia exercitau presiuni atat asupra consumatorilor cat si asupra altor dealeri cu scopul de a obtine sume de bani datorate/impuse.Astfel au fost retinute cazuri cand le era impus consumatorilor sa cumpere cantitati mai mari de substante cu efect psihoactiv decat cele pe care acestia le solicitau sau chiar nesolicitate, fiindu-le cerute apoi sume mai mari de bani decat cele convenite, fortandu-i sa le plateasca cat mai repede, altfel stabilindu-le penalitati.In cazul in care acestia nu reuseau sa plateasca la timp, recurgeau la amenintari si chiar la violente fizice, fiind date ca initiatorul gruparii, pe acest fond, la inceputul anului 2018 a fost implicat intr-un incident petrecut in zona Pietei Cibin din municipiul Sibiu cand acesta a injunghiat o persoana."De regula, daca mergeai la barul "Seven" puteai cumpara etnobotanice de la (...) sau oricare dintre angajatii care lucrau ca barmani, substantele fiind lasate dupa bar si le puteai cere daca nu era el acolo. De regula un plic de substante "etnobotanice" pentru fumat (substanta vegetala) il puteai cumpara cu suma de 100 lei (continutul unui asemenea plic era suficient pentru aproximativ 8 tigari), dar erau uneori portionat si mai putin, (un astfel de pliculet se vindea cu 30 lei). De asemenea, si prafurile (etnobotanice pentru prizat) le vindeau tot cu 100 lei plicul. Aceste "etnobotanice" erau foarte puternice, iti dadeau stare de moleseala, chiar puteai lesina daca fumai prea mult. De fiecare data cand am consumat mi s-a facut rau de la ele", a declarant un martor cu identitate protejata.Canciu Sorin Constantin - 13 ani, 5 luni si 7 zile de inchisoareAvram Robert Gabriel - 6 ani, 3 luni si 10 zile de inchisoareStef Alexandru - 4 ani si 2 luni de inchisoareVescan Razvan - 4 ani, 2 luni si 23 de zile de inchisoareTurcman Robert Ionut - 5 ani si 2 luni de inchisoareOlaru Avi Oliver - 2 ani si 11 luni de inchisoareMirea Adrian - 2 ani de inchisoareConstantin Daniel - 2 ani si 10 luni inchisoareGhizasan Ioan Marian - 2 ani 6 luni si 187 zile inchisoareHanzi Andrei Cristian - 1 an, 2 luni si 20 zile inchisoareKiss Adrian Iulian - 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendareDinescu Alexandru Gheorghe - 1 an si 9 luni de inchisoare cu suspendareBucur Constantin Cosmin - 1 an si 9 luni inchisoare cu suspendareButeata Anamaria Rozalia - 2 ani si 4 luni inchisoare cu suspendareMusca Ioan Teodor - 1 an de inchisoare cu suspendareNita Florin - 2 ani si 4 luni inchisoare cu suspendareNonu Anton Jr - 2 ani si 4 luni inchisoare cu suspendareMoldovan Alexandru Raul - 1 an si 4 luni inchisoare (pedeapsa executata in arest preventiv)Duta Denisa - masura educativa privativa de libertate a internarii intr-un centru educativ pe o durata de 2 aniBogdan Ilie Adrian - 3.600 lei amenda penalaNemes Stefania - 3.600 lei amenda penala