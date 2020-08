Traficanti de cocaina prinsi cu drogurile ascunse in sticle din rezervorul masinii. Patru barbati au fost arestati la Calarasi

"La data de 15.08.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 4 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. In cauza s-a retinut faptul ca, pe raza judetului Calarasi, si-au desfasurat activitatea infractionala in domeniul traficului de droguri de mare risc (cocaina), 2 dealeri extrem de influenti si potenti din punct de vedere financiar", transmite DIICOT Din probele administrate in cauza, a rezultat faptul ca unul dintre inculpati a introdus in tara, la intervale regulate de timp, cocaina pe care a vandut-o consumatorilor si traficantilor de pe raza municipiului Calarasi, la pretul de 100 de euro/gram.Inculpatul nu vindea marfa direct consumatorilor, ci prin intermediari, persoane de incredere, evitand astfel riscul de a fi descoperit si tras la raspundere penala.In luna august 2020, cei doi dealeri au stabilit sa cumpere cocaina din Germania, in valoare de 10.000 de euro si au identificat o persoana care, in schimbul sumei de 500 de euro, sa il ajute sa introduca in tara cocaina."La data de 15.08.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi au efectuat o actiune de prindere in flagrant a celor 4 inculpati, dupa ce s-ar fi intors din Germania, cu doua autoturisme si ar fi avut disimulate, in rezervorul unuia dintre acestea, doua recipiente din plastic de tip PET de 0,5 l ce contineau aproximativ 400 de grame de cocaina", mentioneaza DIICOT.La aceeasi data, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Calarasi au facut un numar de 5 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Calarasi, in urma carora au fost ridicate sumele de 44.250 de lei, 7.050 de euro, 300 de dolari, o doza de cocaina, mai multe telefoane mobile si cartele.La data de 16.08.2020, Tribunalul Calarasi a dispus arestarea preventiva a celor 4 inculpati si arestarea in lipsa a altor doi inculpati, pentru o perioada de 30 de zile.