VIDEO Droguri cumparate din China si Olanda, ravandute in Constanta sau Mures. Cinci romani au fost arestati preventiv

Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ), in 16 ianuarie, procurorii DIICOT Constanta au retinut pentru 24 de ore, cinci persoane, pentru constituire a unui grup infractional organizat si efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive."In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada august 2020 - ianuarie 2021, inculpatii au initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in procurarea de substante cu efecte psihoactive din China si Olanda, pe care ulterior le-au preparat, stocat si oferit spre vanzare pe raza judetelor Constanta si Mures", se arata in comunicat.In 16 ianuarie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Constanta, au facut 14 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Mures, in urma carora au fost ridicate 184 de grame de substante noi cu efecte psihoactive, trei cantare electronice de precizie, un grinder, precum si suma de 4.400 de lei.Duminica, Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a celor cinci persoane pentru o perioada de 30 de zile.Citeste si: