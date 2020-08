Traficanti de droguri de mare risc retinuti in Bucuresti. Sunt apropiati ai clanului Preda

De la persoanele banuite, au fost ridicate droguri de risc si mare risc, ustensile folosite la prepararea drogurilor si bani.Potrivit surselor Ziare.com, este vorba despre apropiati ai clanului Preda. Mafia, Luis, Dork si inca un tanar urmeaza sa fie dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.In cauza s-a retinut faptul ca cei patru inculpati au comercializat droguri de risc si mare risc pe raza sectorului 6 al municipiului Bucuresti, pretul fiind stabilit in functie de cantitatea de substante solicitata.La data de 05.08.2020, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat cinci perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetul Ilfov, in urma carora a fost ridicata cantitatea de aproximativ un kilogram de cannabis, 55 de comprimate de ecstasy, 158 de comprimate de metadona, patru maruntitoare mecanice, doua cantare electronice de mare precizie si suma de 11.200 de lei.In urma activitatilor de documentare a activitatii infractionale, au fost descoperite si ridicate pentru cercetari: aproximativ un kilogram de cannabis, 55 de comprimate de ecstasy, 158 de comprimate de metadona, 4 maruntitoare mecanice, doua cantare electronice de mare precizie si 11.200 de lei.