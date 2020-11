VIDEO Motociclisti din gruparea Hells Angels, arestati la Bucuresti in timp ce negociau un asasinat la comanda si transporturi uriase de cocaina

Cum erau distribuite drogurile

Ce au confiscat anchetatorii de la traficanti

"La data de 18.11.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Ilfov si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic transfrontalier de droguri de mare risc, spalarea banilor si instigare la omor calificat.In cauza s-a retinut faptul ca autoritatile din Statele Unite ale Americii au transmis o cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala, formulata de Departamentul de Justitie al Statelor Unite ale Americii, prin care se solicita sprijinul procurorilor DIICOT in desfasurarea unei investigatii cu privire la un grup infractional organizat, responsabil de obtinerea unor cantitati insemnate de cocaina si metamfetamina in Statele Unite ale Americii si in alte state si distribuirea acestor droguri in cadrul Uniunii Europene si in Noua Zeelanda", se arata intr-un comunicat DIICOT.De asemenea, sus numitii, membrii ai gruparii de motociclisti Hells Angels Romania, au desfasurat activitati de spalare a banilor obtinuti din traficul de droguri.Membrii organizatiei infractionale au obtinut si au distribuit drogurile in beneficul mai multor grupuri cunoscute de crima organizata care opereaza in Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeana si Noua Zeelanda.Liderii gruparii infractionale, aflati in detentie pe teritoriul Noii Zeelande au negociat, prin intermediari, cumpararea unor cantitati de cocaina si metamfetamina in beneficiul uneia dintre grupari, negocierile si tranzactiile avand loc pe teritoriul Romaniei.In cadrul negocierilor desfasurate, reprezentantii romani ai gruparii organizate le-au solicitat si ei o cantitate de droguri furnizorilor si au discutat despre posibilitatea asasinarii unui membru al unei grupari rivale."La data de 18.11.2020, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO au efectuat 3 actiuni de prindere in flagrant dupa cum urmeaza:* surprinderea a doi cetateni neozeelandezi, imediat dupa ce negociasera plata unei cantitati de cocaina, ce urma sa fie transmisa in Noua-Zeelanda;* surprinderea, intr-un depozit, al unui membru al gruparii dupa ce acesta negociase preluarea unei cantitati de cocaina, avand ca destinatie Romania;* surprinderea, intr-o locatie utilizata ca loc de intalnire al membrilor gruparii, a liderului acesteia din Romania, avand asupra sa suma 50.000 euro, in numerar si actele de proprietate a doua imobile, reprezentand o parte din plata cantitatii de cocaina care ar fi trebuit sa ajunga in Romania", mai arata DIICOT.In urma perchezitiilor, au fost ridicate un numar de 12 motociclete si doua autoturisme de lux.In urma activitatilor desfasurate au fost indisponibilizate suma de 200.000 USD , o arma letala si cantitatea de 100 de grame de cocaina.La activitati au participat politisti si investigatori americani de la D.E.A., U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations, precum si doi procurori din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite.Actiunea a beneficiat de sprijinul luptatorilor din cadrul SIAS.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Biroul Tehnic si Criminalistic din cadrul DIICOT si Directia Operatiuni Speciale.Citeste si: