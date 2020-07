Trei barbati au fost retinuti dupa ce au fost prinsi cu droguri asupra lor

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 1 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au surprins in flagrant delict trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 31 de ani, in timp ce ar fi avut asupra lor 40 de comprimate de MDMA, cocaina si cannabis.Ulterior, in urma celor doua perchezitii domiciliare, in Bucuresti, au fost ridicate 37 de comprimate de MDMA si amfetamina, aproximativ 698 de grame de cannabis, 66 de seminte de cannabis, 18 grame de rezina de cannabis, 15 grame de MDMA, doua cantare electronice si trei grindere.De asemenea, au mai fost indisponibilizate si doua laptopuri, un video recorder, cinci telefoane mobile, precum si peste 18.800 de lei, 900 de euro, 2.300 de dolari si 50 de lire.Cei trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane si al Serviciului pentru Actiuni Speciale Bucuresti.