Un dealer important de droguri din Bucuresti, prins cu 17 kilograme de canabis si 1,7 milioane lei proveniti din vanzarea de stupefiante

Pe 10 noiembrie, un barbat de 33 de ani a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc.Conform DIICOT, retinerea acestuia a avut loc in cadrul unei operatiuni intitulate "THE FLAG", demarata pentru a proba activitatea infractionala a unuia dintre cei mai importanti dealeri de droguri de risc si de mare risc care distribuia in zonele exclusiviste ale municipiului Bucuresti.Finalizarea operatiunii a avut loc in noaptea de 9 spre 10 noiembrie, prin organizarea unei actiuni complexe in zona Baneasa - Pipera - Otopeni, ocazie cu care barbatul a fost prins in flagrant , pe raza orasului Otopeni, Ilfov, in timp ce transporta, pregatite pentru vanzare, cantitatile de 20 grame de cocaina, 59 comprimate de ecstasy, 150 grame canabis si 15 grame hasis.Asupra traficantului s-au gasit si ridicat si sumele de 12.728 lei si 300 leva despre care se detin date ca provin din traficul de droguri.In urma perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta acestuia pe raza orasului Otopeni, a fost gasita si ridicata cantitatea de aproximativ 17 kg de canabis, 3.928 comprimate de ecstasy, 10 grame amfetamina, sumele de 1.698.970 lei si 4.070 euro, bani despre care se detin date ca provin din traficul de droguri.Suma de bani totala indisponibilizata si cu privire la care exista indicii ca provine din traficul de droguri este in valoare de 1.700.000 lei.Miercuri, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.