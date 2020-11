Noi detalii in cazul traficantului de droguri care avea 1,7 milioane de lei acasa. Banii erau investiti in stupefiante. Politia are mai multi suspecti

Acesta a sustinut, sambata, o conferinta de presa unde, sub protectia anonimatului, a afirmat ca banii obtinuti din droguri erau investiti in continuare in stupefiante. "E un cerc mai mare de suspecti, in continuare verificam si facem cercetari despre asta (...) Banii ulterior erau investiti in droguri pentru a extinde reteaua in permanenta", a precizat el.Politistul a mentionat ca drogurile erau procurate din Spania, Olanda si erau vandute preponderent in zona de nord a Capitalei - Otopeni, Pipera. "Cluburi de lux in momentul de fata nu prea functionau, dar aveau deja clienti demult stabiliti si vindeau cantitati importante de cocaina, canabis", a declarat reprezentantul BCCO.Potrivit acestuia, drogurile erau introduse in tara in special pe cale rutiera, ascunse in pachete. El a precizat ca dealerul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru trafic international de droguri de mare risc si de risc, dupa ce in noaptea de 9 noiembrie a fost prins in flagrant delict in Otopeni, in timp ce transporta pregatite pentru vanzare 20 de grame de cocaina, 59 de comprimate de ecstasy, 150 de grame de canabis si 15 grame de hasis. Asupra lui au fost descoperiti 12.728 de lei si 300 de leva ce ar proveni din traficul de droguri.Politistul a aminitit ca, pe 10 noiembrie, in baza mandatului obtinut de la Tribunalul Bucuresti, politistii au efectuat o perchezitie la locuinta barbatului din Otopeni, fiind descoperite si ridicate aproximativ 17 kilograme de canabis, 3.928 de comprimate de ecstasy, circa 500 de grame de cocaina, 10 grame de amfetamina, 1.698.970 de lei, 4.070 de euro ce ar proveni din traficul de droguri. De asemenea, a fost ridicat pentru cercetari un autoturism, a adaugat politistul.